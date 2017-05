Golden Gala, sei giorni di sport ed eventi al Foro Italico con il RunFest

RunFest, sei giorni interamente dedicati all’atletica, nel contesto del Foro Italico, per accompagnarci fino al Golden Gala Pietro Mennea.

Per il terzo anno consecutivo la Fidal, dal 3 all’8 giugno, organizza un evento ricco di appuntamenti volto alla promozione fra giovani e meno giovani della “Regina degli Sport”.

Una kermesse di grandissimo impatto, a cui i praticanti ma anche tutto il pubblico potranno partecipare gratuitamente sotto la guida dei tecnici federali che saranno a disposizione per insegnare i rudimenti della corsa su strada e delle specialità tecniche, in uno scenario straordinario allestito nell’area adiacente allo stadio Olimpico.

Attrezzature sportive, stand, corner gastronomici, attività interattive renderanno piacevole la visita al Village RunFest che terrà aperti i battenti, dalle 9.00 alle 23.00, per tutto il periodo della manifestazione.

Numerosi gli eventi che, grazie anche all’impegno del Comitato Regionale Lazio della Fidal, saranno inseriti nel ricco contenitore, per i quali si prevede un numero record di partecipanti, fra giovani agonisti e podisti di tutte le età.

Fra le tante novità della terza edizione di RunFest un’area dedicata al cinema, la Sport Movies, nella quale verranno proiettati alcuni dei più grandi film dedicati allo sport.

Ed ancora, nella Talk&Exhibition Area, convegni seminari e dibattiti che avranno come tema l’atletica leggera e lo sport in genere con la partecipazione di grandi campioni, di tecnici e dirigenti dello sport italiano ed internazionale.

Questi gli eventi più significativi che si svolgeranno nel contesto della RunFest.

ROMA URBAN TRAIL - Sabato 3 giugno, alle ore 19.00 a Runfest si corre offroad, per vivere appieno l’esperienza del running in mezzo alla natura. Il Roma Urban Trail, corsa di 10 km e 250 metri di dislivello positivo su strade e sentieri di Monte Mario, parte dal Parco del Foro Italico e arriva allo Stadio dei Marmi.

CHALLENGE SCUOLE DI ATLETICA – Lunedì 5 giugno dalle 14.30 allo Stadio dei Marmi scendono in pista un migliaio di bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni di tutte le 6 scuole di atletica del Lazio. Nel menu attività dimostrative, ludiche e agonistiche di corsa, salti e lanci. In chiusura una maxi sfida nella staffetta che deciderà la Scuola di Atletica più veloce del Lazio.

TROFEO BRAVIN – Domenica 4 giugno dalle 9:30 allo Stadio dei Marmi il Trofeo Giorgio Bravin festeggia la 50ª edizione proprio nell’ambito di Runfest. Il Trofeo vanta oggi il primato come la più longeva manifestazione giovanile di atletica leggera che si svolge in Italia: nato nel settembre del 1965, è riservato alle categorie allievi e cadetti e attende 500 atleti provenienti da quasi tutte le regioni italiane. Nel corso degli anni ha lanciato nel panorama nazionale e internazionale atleti del calibro di Pietro Mennea, Fabrizio Donato, Gabriella Dorio, Alessandro Lambruschini, Francesco Panetta, Pierfrancesco Pavoni, Franco Fava.

SULLE ORME DEL PAPÀ – Domenica 4 giugno alle 15 torna l’appassionante corsa a coppie padre-figlio allo Stadio dei Marmi: un giro di pista da percorrere insieme, i più piccoli camminando per mano al papà, qualcuno addirittura in passeggino spinto dal genitore. Con le mamme e i nonni divertiti in tribuna.

GIRO DEI PONTI - Lunedì 5 giugno, con partenza alle ore 21.00 dallo Stadio dei Marmi, davanti allo stand Runcard. Il percorso è quello classico e amatissimo dai runner romani, quello che si snoda fra Ponte Milvio e Ponte del Risorgimento. 7 chilometri da vivere in compagnia e allegria, per finire con un aperitivo tutti insieme all’interno di Runfest.

IL PIÙ VELOCE DI RUNFEST – Martedì 6 giugno alle 15.00 al Parco del Foro Italico si svolgerà la finale del torneo di velocità che – attraverso le società del territorio – ha visto in pista gli istituti scolastici dei Comuni della provincia di Roma. La finale si svolgerà sulla pista amovibile di 60 metri Mondo Sport&Flooring e decreterà il ragazzo e la ragazza più veloce di Runfest.

ALBA RACE – Mercoledì 7 giugno alle 5.30 insieme a centinaia di runners per correre insieme, nella magia della luce dell'alba al Parco del Foro Italico. Un appuntamento all'insegna del divertimento e dello stare insieme, 6 km intorno allo Stadio Olimpico e allo Stadio dei Marmi. E alla fine, come premio, una lauta colazione sul prato dell'Olimpico