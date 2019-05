Golden Gala: Gimbo Tamberi promette sorprese per Roma

Si arricchisce di un altro saltatore da 2,40 la super sfida dell’alto al Golden Gala Pietro Mennea di giovedì 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Sotto la curva sud che sarà vivacizzata da un’animazione particolare andrà in pedana anche il 31enne ucraino Andriy Protsenko, che cinque stagioni fa è entrato nell’élite mondiale degli atleti da +2,40 in Diamond League a Losanna.

È un altro avversario da seguire con attenzione per tutti i candidati alla vittoria finale del concorso che inizierà alle 20.15: nella stagione indoor Protsenko ha oltrepassato l’asticella posizionata a 2,30. Un nome di rilievo, già bronzo ai Mondiali indoor di Sopot 2014 e vicecampione europeo a Zurigo nella stessa stagione, che va ad occupare la casella lasciata vuota dal forfait del canadese campione olimpico Derek Drouin e che può dare ulteriore brio a una delle gare più attese nella serata dell’Olimpico, per la quale il campione europeo indoor e primatista italiano Gianmarco Tamberi sta preparando sorprese e un esordio all’aperto pronto a infiammare la Capitale.

Gimbo è carico per l'appuntamento romano e dalle colonne del sito Fidal ha già promesso una sorpresa ai suoi tifosi: "Il Golden Gala è una gara a cui tento tanto - ha ammesso - Fisicamente sto bene, posso divertirmi e far divertire, e anche se non posso svelarlo sto preparando qualcosa per il pubblico di Roma. Sarà un bell'appuntamento perché incontrerò due talenti mostruosi come Bondarenko e Drouin: due atleti di un altro pianeta, anche loro condizionati dagli infortuni di recente, ma non credo faranno fatica a tornare molto in alto".

Il parterre di fenomeni della specialità, infatti, sarà completato dal terzo uomo della storia dell’alto Bohdan Bondarenko (2,42 nel 2014), campione del mondo a Mosca nel 2013, dall’australiano Brandon Starc (2,36), dal siriano bronzo mondiale di Londra Majd Eddin Ghazal (2,36), dal tedesco campione europeo Mateusz Przybylko(2,35), dal giapponese da 2,35 indoor Naoto Tobe.