Golden Gala 2018, il 31 maggio le stelle dell'atletica mondiale illumineranno l'Olimpico

È partito il countdown verso quella che sarà una festa sportiva di respiro internazionale, una sfida tra selezionatissimi atleti e campioni olimpici: il trentottesimo Golden Gala “Pietro Mennea”, che è stato presentato questa mattina presso la sala Tribuna Autorità dello Stadio Olimpico, teatro dell’evento.

Competeranno a Roma, nella serata del 31 maggio, dalle ore 19:30 alle ore 22:30, le eccellenze internazionali dell’atletica leggera. Uno sforzo compiuto dalla Fidal e dal Coni, che hanno organizzato questa quarta tappa della IAAF Diamond League 2018 con grande entusiasmo. A certificarlo la partecipazione alla conferenza stampa dei presidenti: Giovanni Malagò ed Alfredo Giomi. Seduti accanto a loro i due atleti azzurri tra i più quotati del momento: il campione europeo U20 sui 100 metri, Filippo Tortu ed Alessia Trost, bronzo ai Mondiali indoor per il salto in alto.

Le gare più attese

Tra i duelli più attesi c’è proprio quello tutto italiano di Tortu con l’amico Marcell Jacobs, che una settimana fa ha corso in 10.12 secondi a Campo Bisenzio, cioè a poco più di un decimo dal primato di 10.01 firmato Mennea. E poi ci sarà Christian Coleman, nuova stella mondiale della velocità.

Per la Trost invece doppia sfida: da un lato Elena Vallortigara quest’anno salita fino a 1,95 metri; dall’altro Mariya Kuchina-Lasitskene, la russa che arriverà a Roma imbattuta da ben 38 gare. Il tutto sulla pedana dell’Olimpico, che 31 anni fa sancì il record mondiale di Stefka Kostadinova (2.09).

Ma le discipline in gara sono molte di più: ostacoli, mezzofondo, salto in lungo e ancora salto con l’asta e lanci. Le “medaglie” che splenderanno all’Olimpico saranno in totale 108; i campioni non vedono l’ora di gareggiare per una grande manifestazione che sarà trasmessa in diretta dalla Rai e che, con 20 milioni di spettatori (di più solo a Shanghai), si è affermata protagonista di tutto il torneo IAAF, che conta 300 milioni di appassionati.

Tortu: "Roma mi trascinerà. Sì, ho pianto per De Sica"

Tortu è un ragazzo simpatico, classe ‘97, che si emoziona solo per due cose. La prima: “Correre qui all’Olimpico, perché per me Roma è diventata una città importantissima per diverse ragioni. Mi sentirò trascinato verso il traguardo! Spero di provare la stessa sensazione anche domenica, quando esordirò in stagione a Rieti”. E la seconda: “Sì, lo ammetto. Sono un appassionato della commedia all’italiana e quando ho visto Christian De Sica dal vivo sono scoppiato in lacrime...”. Anche se, risate a parte, c’è stato un altro incontro fondamentale: “Pietro Mennea veniva in vacanza ad Olbia e lo incontrai al campo di atletica. Ero piccolissimo e non mi rendevo conto di chi avevo di fronte, ma sono contento di poter custodire questo ricordo nel cuore”.

Trost: "Pronta a raggiungere nuovi traguardi"

Dall'alto del suo metro e ottantotto centimetri, Alessia Trost dopo tre settimane di preparazione in Turchia si sente pronta: “Il mio obiettivo è migliorare per realizzare quello che sogno. Ci sono stati momenti difficili, ma l’istinto sportivo ti spinge sempre ad andare avanti e a concentrarti sulla prossima gara”. Anche lei ha un incontro speciale da ricordare: “Il figlio di Sara Simeoni si allenava con me e così conobbi lei, il mio idolo. Vorrei rivederla in campo. Oltre ad una straordinaria atleta si è rivelata una bellissima persona”.

L’assessore Bonaccorsi: "La Regione Lazio c'è"

Presenti anche le istituzioni regionali, con l’assessore al Turismo Lorenza Bonaccorsi: “Porto, oltre al saluto del presidente Zingaretti, l’impegno della Regione Lazio per il Golden Gala. La nostra regione deve essere sede di grandi eventi, ma anche destinazione di quel turismo sportivo che è sempre più importante per la nostra economia. Contemporaneamente, porteremo lo sport nelle province, nei comuni coinvolgendo capillarmente il territorio. Centocinquanta palestre scolastiche sono già state riqualificate e altre 127 lo saranno a breve. Accompagneremo anche la candidatura di Roma agli Europei di atletica 2022. Ci siamo e ci saremo insomma, con sempre più attenzione”.

Malagò: "Sarà un grande Golden Gala"

Nel corso del suo intervento Malagò ha elogiato l’intesa Coni-Fidal, offrendo già spunti di riflessione per l’edizione 2020: “Sarà un grande Golden Gala. Nonostante i numerosi impegni che il Coni si trova ad affrontare nel periodo di maggio-giugno, la volontà di supportare l’atletica leggera non è mai mancata, anzi. Le difficoltà restano, ma il trend degli ultimi mesi è positivo. Tra due anni Roma sarà sede di un girone eliminatorio degli Europei di calcio. Non so ancora se otterremo anche la partita inaugurale, ma con Alfredo (Giomi, ndr) ci è già venuta qualche idea per il Golden Gala di quell’anno. Pensateci, noi per ora non sveliamo niente...”.