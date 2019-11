Euro 2020, il sorteggio dei gironi: l'Italia giocherà a Roma. L'esordio il 12 giugno

Roma è pronta per ospitare gli Europei di calcio del 2020. Nella Capitale l'Italia giocherà le partite del suo girone sorteggiato a Bucarest. Nel gruppo A, insieme agli Azzurri, ci saranno anche Svizzera. L'Italia ha vinto 28 dei 58 precedenti contro gli elvetici, perdendone otto e pareggiandone 22.

Con Italia e Svizzera, nel gruppo c'è anche la Turchia. E proprio contro i turchi l'Italia farò il suo esordio il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma. L'ultima squadra nel girone della Nazionale è invece il Galles di Bale e Ramsey.

Gruppo A (Roma, Baku)

- Turchia

- ITALIA

- Galles

- Svizzera

Gruppo B (San Pietroburgo, Copenaghen)

- Danimarca

- Finlandia

- Belgio

- Russia

Gruppo C (Amsterdam, Bucarest)

- Olanda

- Ucraina

- Austria

- Vincente Percorso A (solo se Romania) o D (Georgia/Macedonia del Nord/Kosovo/Bielorussia) spareggi

Gruppo D (Londra, Glasgow)

- Inghilterra

- Croazia

- Vincente Percorso C spareggi (Scozia/Norvegia/Serbia/Israele)

- Repubblica ceca

Gruppo E (Bilbao, Dublino)

- Spagna

- Svezia

- Polonia

- Vincente Percorso B spareggi (Bosnia /Slovacchia/Irlanda/Irlanda del Nord)

Gruppo F (Monaco, Budapest)

- Vincente Percorso A (Islanda/Bulgaria/Ungheria) o D (Georgia/Macedonia del Nord/Kosovo/Bielorussia) spareggi

- Portogallo

- Francia

- Germania

Le date di Euro 2020

I playoff si giocheranno il 26 marzo in gara unica, finale il 31 marzo.

Serie A: Islanda-Romania; Bulgaria-Ungheria.

Serie B: Bosnia-Nord Irlanda;m Slovacchia-Irlanda.

Serie C: Scozia-Israele; Norvegia-Serbia.

Serie D: Georgia-Bielorussia; Macedonia-Kosovo.

La fase a gruppi ci sarà dal 12 al 24 giugno, dal 27 al 30 giugno sarà invece la volta degli ottavi. I quarti si disputeranno il 3 e il 4 luglio, le semifinali a Londra il 7 e l'8 luglio, la finale - sempre a Londra - il 12 luglio.

In vendita i biglietti di EURO 2020

I tifosi delle 20 squadre qualificate a UEFA EURO 2020 potranno richiedere i biglietti per assistere alle partite delle proprie nazionali non appena i tagliandi saranno messi in vendita esclusivamente su Euro2020.com a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 4 dicembre.

Oltre la metà dei biglietti disponibili per tutte le partite sarà nella categoria di prezzo più economica. Le partite della fase a gironi partiranno da 30 euro in città come Baku, Bucarest e Budapest, per arrivare a 50 euro nelle altre città ospitanti.