I giocatori della Roma al San Raffaele: autografi e selfie con i piccoli pazienti

Selfie, autografi e sorrisi con i giocatori della Roma. Maxime Gonalons e Gregoire Defrel sono stati protagonisti di una visita ai bambini del reparto pediatrico dell'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma.

La giornata, promossa da Roma Cares, la Fondazione attraverso la quale il club è impegnato nelle attività a scopo benefico, in collaborazione con la Geco Animation, è stata una sorpresa per i giovani dell’Istituto. "Non ci possiamo credere, non sarà che stiamo sognando?" è stato il sussurro incantato e unanime dei piccoli ospiti del San Raffaele alla vista dei lori beniamini.

I giocatori, accompagnati da due Brand Ambassadors della AS Roma e dalla mascotte del club, Lupo Romolo, hanno consegnato giocattoli, gadget e palloni ai bambini presenti. E poi, ovviamente, tantissimi selfie.

"Questa visita conferma la sensibilità della Roma, sia come squadra che come società, da sempre vicina a chi ha necessità di cure", ha affermato il Presidente del San Raffaele, Carlo Trivelli. "Ci auguriamo di poter ricambiare e portare tutti i bambini del San Raffaele allo stadio per vedere la squadra all’opera durante una partita, consolidando sempre di più questo rapporto di amicizia e collaborazione. Dunque grazie Roma per aver regalato questa giornata speciale ai nostri bambini", ha concluso il Presidente ringraziando la società giallorossa per aver donato "un momento unico di gioia e di sorrisi a coloro che ogni giorno giocano la partita più difficile, quella con la malattia". Quando la vita va presa di petto. Rovesciata. E goal.