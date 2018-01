Lazio e Roma, giocatori alle Maldive. Fazio attaccato dai tifosi: "C'è anche Cornelius?"

Non c'è pace per i giocatore della Roma, neanche in vacanza. Il ko contro l'Atalanta (qui le pagelle), brucia ancora tanto che i tifosi della Lupa hanno continuato, pure in questi giorni, a sfogarsi sui social e chiamando nelle radio a tinte giallorosse.

I giocatori, approfittando del periodo di sosta in Serie A, hanno staccato invece la spina e si godono le vacanze scegliendo mete esotiche. Federico Fazio è volato alle Maldive e postato, su Instagram, uno scatto che lo ritrae impegnato in una sessione di yoga. Una foto, però, che ha scatenano i tifosi romanisti.

Tanti gli sfoghi. "Ti sei portato pure Cornelius?". "Ma pensate a giocà". Oppure "Se t'allungavi così sabato scorso sicuro er gol de Cornelius lo evitavi ma era troppo faticoso", "La Curva Sud merita rispetto". E poi il migliore: "Hai fatto segna Cornelius che è più lento de na pratica ar Comune".

E le Maldive sono anche meta dei laziali. Presente la famiglia Inzaghi con mister Simone, Gaia e il piccolo Lorenzo già armato di paletta e secchiello. Primi scatti. Solo sorrisi. Presente anche Ciro Immobile dopo il poker rifilato alla Spal e la testa conquistata nella classifica della Scarpa d'oro. Ciro si gode la vacanza con la moglie Jessica. Umori opposti tra laziali e romanisti.