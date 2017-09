Giocando per il cuore, sport e spettacolo a Fonte Nuova

E’ di scena questo pomeriggio a via Palombarese 256, al Centro Sportivo Don Antonio Morelli, sede dell’ASD Santa Lucia Calcio, a partire dalle ore 18,00, la prima edizione di Giocando per il Cuore, partita di calcio di beneficenza tra ARGOS Soccer TEAM Forze di Polizia (nomina di Ambasciatori di Pace e del Fair Play) e la Nazionale Italiana Calcio All Star Sosia. La gara amichevole dal tono altamente sociale, con ingresso libero, che prevede una coreografia con i bambini protagonisti, ha richiamato l’attenzione di molti spettatori che hanno prenotato la loro presenza per sostenere la nobile causa per l’acquisto di un defibrillatore da donare alla scuola calcio del Santa Lucia.

Tanti volti noti dello televisione che hanno aderito e che arricchiranno il programma che precede la partita, con Sandro Tovalieri, attaccante della Roma degli anni 80’ che darà il calcio d’inizio della partita e l’attrice Adriana Russo nelle vesti di madrina.

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato dr Francesco Bova, dirigente del Commissariato di P.S. Fidene/Serpentara tra gli invitati delegati dalla Questura di Roma per la consegna al termine della gara del defibrillatore. Attesi anche Sandro Presta, Danilo Murzilli, L’Altro Zero di Roberto Petroni, Martina Menichini, Dj KiKo, Antonio De Bartolo, Germano Taddia, Dinky Donkey, le mascotte di Oasi Park, i personaggi di Dragoland Animazione, le Dancing Majorettes Italia.

In campo tra le fila di ARGOS anche il Comandante della Polizia Locale di Fonte Nuova Francesco Spagnoletti.

Collaborazioni dei Cosint, Gna, CRI Nomentum, Roma Trivmphans, Museo delle Cere, Associazione Garibaldina, Accademia Kronos, Rony Roller Circus, U.N.V.S. Sezione Giulio Onesti.

Patrocini della Norman Academy e del Comitato Nazionale Italiano Fair Play.

Conduzione di gara a cura di ASD Aleso Arbitri.