Totti e De Rossi incontrano Ginevra, la piccola 'nata tra i giganti'

Francesco Totti e Daniele De Rossi hanno passato una giornata con Ginevra, la piccola 'nata fra i giganti'. La bambina è affetta da acondroplasia, una forma di nanismo che colpisce soltanto le gambe e le braccia, dovrà operarsi e la madre ha voluto fargli regalo: conoscere il suo idolo, Francesco Totti.

Il capitano era stato contatto su Instagram ed oggi ha incontrato finalmente la piccola insieme a De Rossi. "Siamo andati in albergo dove Totti e la squadra sono ospiti, domani ci sarà Roma-Milan e abbiamo incontrato il capitano. Emozioni uniche, ho pianto dall’inizio alla fine di una gioia che non potete immaginare. Quel che si dice di Francesco Totti è vero! Grande uomo, una sensibilità non comune, alla mano, gentile e molto empatico. Gin che dire…..quasi quasi se la portava a casa lui. Abbiamo conosciuto anche Daniele De Rossi, persona meravigliosa e molto disponibile al pari del nostro Capitano" si legge in un lungo post su Facebook.