Genoa-Roma, probabili formazioni: gara da ex per El Shaarawy e Perotti

La Roma affronta il Genoa,nella prima partita del 2017 valevole per la diciannovesima giornata di campionato. Spalletti dovrà poi rinunciare a Salah partito per la Coppa d'Africa, oltre a Vermaelen frenato da un risentimento muscolare al polpaccio sinistro.

QUI GENOA - Juric riparte dalle cessioni di Rincon e Pavoletti, ma ritrova Perin e Rigoni, che hanno scontato la squalifica. Proprio Rigoni comporrà con Cofie la coppia centrale in mediana. Lamanna torna in panchina, dove per la prima volta siederanno i nuovi acquisti Pinilla, Morosini e Beghetto.

QUI ROMA - La brutta notizia è che Totti si è allenato a parte e a ritmi blandi per un risentimento infiammatorio al tendine d’Achille destro ed è quindi a rischio per la trasferta di Genova. In difesa il tecnico dovrebbe avere a disposizione Manolas, per giocare a 3 con Rudiger e Fazio. Vermaelen è out, a centrocampo toccherà a De Rossi e Strootman, Nainggolan sarà il trequartista dietro Dzeko e Perotti.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-4-3): Perin; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Rigoni, Cofie, Laxalt; Ninkovic, Simeone, Ocampos. A disp.: Lamanna, Zima, Gentiletti, Biraschi, Orban, Pandev, Edenilson, Pellegri, Fiamozzi, Beghetto, Morosini, Pinilla. All.: Juric Indisponibili: Gakpé, Veloso

Roma (3-2-4-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; De Rossi, Strootman; Peres, Perotti, Nainggolan, Emerson; Dzeko. A disp.: Alisson, Romagnoli, Juan Jesus, Crisanto, Pellegrini, Gerson, Mario Rui, Spinozzi, El Shaarawy, Seck, Perotti, Totti. All.: Spalletti Indisponibili: Florenzi, Nura, Lobont, Vermaelen, Paredes, Salah