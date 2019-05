Genoa-Roma 1-1 | El Shaarawy illude, Romero frena la corsa Champions. Mirante evita il peggio

La Roma pareggia 1 a 1 contro il Genoa nel match della 35^ giornata di Serie A. I giallorossi, dopo la vittoria dell'Atalanta contro la Lazio, sono chiamati a rispondere. E' però il Grifone a rendersi pericoloso, in avvio, due volte con Miguel Veloso. Al 19' Radu vola, si mette il mantello da Superman e con una grande parata salva su un colpo di testa a botta sicura di Fazio.

La partita è piacevole ma Pellegrini (due volte), Kouamé e Romero difettano di mira e non riescono a sbloccare la contesa nel primo tempo. Al 58' iniziativa di Zaniolo che calcia ma Radu è ancora bravo. Ranieri, poco contento, allora cambia con Schick e Kluivert al posto di Zaniolo e Pellegrini. Prandelli, invece, risponde con l'ex laziale Pandev.

Il risultato, però, cambia solo nel finale. Cross in area per Dzeko, spizzata del bosniaco sul secondo palo: El Shaarawy apre il piatto e di mancino sblocca la sfida: è 1 a 0. Patita finita? Macché. La Roma concede spazio a Romero: gran girata di testa, che spiazza anche Mirante, male in uscita: è 1 a 1.

Il tabellino di Genoa-Roma

Genoa (3-5-2): Radu 7; Biraschi 6, Romero 7, Zukanovic 6; Bessa 6, Lerager 5,5 (81' Sanabria 4), Radovanovic 5,5, Veloso 6,5, Criscito 6,5; Lapadula 6 (73' Pandev 6), Kouamé 6,5. Allenatore: Cesare Prandelli.

Roma (4-2-3-1): Mirante 6,5; Florenzi 6,5 (88' Karsdorp sv), Manolas 5, Fazio 6, Kolarov 6; Cristante 5,5, Nzonzi 5,5; Zaniolo 5,5 (70' Kluivert 6,5), Pellegrini 5,5 (66' Schick 5,5), El Shaarawy 7 (81' Pastore sv); Dzeko 6,5. Allenatore: Claudio Ranieri.

Marcatori: El Shaarawy (R), Romero (G)

Ammoniti: Zaniolo (R)

Le pagelle di Genoa-Roma

