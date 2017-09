Genoa-Lazio, probabili formazioni: chance per Murgia

La Lazio affronta il Genoa, nel posticipo della 4^ giornata di Serie A. La squadra capitolina è imbattuta contro il Grifone nelle ultime quattro partite giocate in Serie A, dopo aver perso nelle precedenti otto occasioni. È dal 1999/2000 che la Lazio non comincia il campionato rimanendo imbattuta nelle prime quattro giornate e Inzaghi ci spera.



Le ultime dal Genoa

Bertolacci e Izzo out per squalifica. Fuori per 45 giorni anche Lapadula, ma c'è Galabinov. Con il bulgaro, nel tridente dovrebbero giocare Taarabt e uno tra Ricci e Centurion. Difesa a tre composta da Biraschi, Rossettini e Gentiletti. Juric rinuncia a Pandev, che rientra fra una settimana.

Le ultime dalla Lazio

Inzaghi deve fare a meno di Parolo, squalificato, al suo posto Murgia, che arriva carico grazie al gol decisivo in Europa League contro il Vitesse. Fuori anche Wallace (guaio muscolare), toccherà a Bastos. In avanti confermatissimi Immobile e Luis Alberto.

Probabili formazioni Genoa-Lazio

Genoa (3-4-3): Perin; Gentiletti, Rossettini, Biraschi; Lazovic, Omeonga, Miguel Veloso, Laxalt; Ricci, Galabinov, Taarabt. All. Juric

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Basta, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. All. Inzaghi