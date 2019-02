Genoa-Lazio: probabili formazioni, Inzaghi con tante assenze

La Lazio affronta il Genoa nel match della 24^ giornata di Serie A. Dopo la sconfitta in Europa League, i biancocesti cercano riscatto per riprendere la marcia in campionato e non perdere il treno della Champions League. Simone Inzaghi però è in grande emergenza.

Il tecnico biancoceleste già aveva fuori per infortunio Wallace e Lukaku, ora anche gli stop di Bastos, Parolo e Luis Alberto. Probabile la conferma di Romulo sulla fascia destra, con l'italo-brasiliano favorito su Marusic, mentre le mezzali dovrebbero essere Cataldi e Badelj. L'alternativa è Lulic da interno sinistro, con l'inserimento di Durmisi in fascia.

Anche Milinkovic-Savic è out. In attacco potrebbe recuperare Immobile. Nel Genoa Prandelli sembra ormai aver trovato il suo undici di riferimento. Torna Romero in difesa, l'unico dubbio è legato al modulo: se resta il 4-2-3-1, Bessa titolare oppure con il 4-3-3, fuori l'italo-brasiliano e dentro Rolon.

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio

Genoa (4-3-3): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Radovanovic, Lerager, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouamé.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Romulo, Cataldi, Lucas Leiva, Badelj, Lulic; Correa, Caicedo.



