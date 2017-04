Genoa-Lazio, probabili formazioni: tornano De Vrij e Biglia

La Lazio affronta il Genoa nel match della 32^ giornata di Serie A. Immobile, ex della partita con 33 partite e cinque gol in Serie A in maglia Genoa, ha segnato tre gol contro i rossoblu, inclusa la sua ultima doppietta con la maglia del Torino.

QUI GENOA - Juric torna sulla panchina rossoblù e si ritrova subito a dover fare i conti con tre squalifiche: Cofie (un turno), Pinilla (4) e Izzo (fermato per 18 mesi dal Tribunale federale per la vicenda scommesse). Il difensore sarà probabilmente rilevato da Gentiletti, mentre a centrocampo potrebbe toccare a Veloso. Palladino-Simeone-Rigoni tridente d'attacco.

QUI LAZIO - Recuperati Biglia e De Vrij, in dubbio Lulic. L'argentino e l'olandese saranno titolari al Ferraris, mentre il bosniaco potrebbe finire in panchina: se Inzaghi ascolterà i "consigli" di Lotito che vorrebbe rivedere i biancocelesti con il 4-3-3, Keita potrebbe ritrovare una maglia dal 1' accanto a Immobile e Felipe Anderson.



PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-4-3): Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Hiljemark, Veloso, Laxalt; Rigoni, Simeone, Palladino. All. Juric

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Basta, Hoedt, De Vrij, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; Felipe Anderson, Immobile, Keita. All. Inzaghi