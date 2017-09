Immobile di lusso: il bomber della Lazio stoppa Pellegri e batte il Genoa

La Lazio vince 3 a 2 contro il Genoa, al Marassi. I biancocelesti partono alla grande passando in vantaggio con Bastos. Nella ripresa due gol del giovane Pietro Pellegri e ancora una rete firmata da Ciro Immobile. Nel finale sempre il solito bomber laziale regala i tre punti.

La Lazio parte bene e passa con Bastos

E' la squadra di Inzaghi a far la partita con il Grifone che, però, si chiude e riparte con velocità. Al 12' Murgia si guadagna un calcio di punizione. Tiro perfetto di Milinkovic-Savic che impegna Perin in tuffo, sulla ribattuta il più lesto di tutti in area piccola è Bastos che trasforma per il vantaggio biancoceleste. E' 1 a 0 Lazio.

Gestione e possesso per i biancocelesti

Al 20' ottima idea di Luis Alberto che serve tra le linee Ciro Immobile, leggermente in ritardo l'attaccante biancoceleste che aggancia però male la sfera e non fa paura a Perin. Passano due minuti e Basta sfiora il gol del raddoppio ma è sfortunato. Al 30' Luis Alberto ancora per Immobile: alto. Juric, insoddisfatto, urla dalla panchina ma il risultato resta così.

Il giovane Pellegri pareggia a sorpresa

Nella ripresa il Grifone prova a reagire. Al 52' tentativo pericoloso dal limite dell'area di Milinkovic-Savic, destro rasoterra che sibila a lato del palo della porta di Perin. A sorpresa, però, il Genoa pareggia con il baby Pellegri. Un mix di bravura e fortuna per il pareggio del Genoa, ottima iniziativa di Taarabt che serve in profondità Pellegri che sfrutta un rimpallo tra De Vrij e Radu, il giovane attaccante calcia trovando anche la deviazione di Radu con il pallone che si insacca in rete.

Inzaghi cambia: dentro Caicedo, Lukaku e Marusic

Il pareggio cambia le carte in tavola e così Inzaghi sceglie Caicedo, Lukaku e Marusic per De Vrij, Murgia e Basta. Al 68' parata spaventosa di Perin proprio su Lukaku, azione orchestrata dai nuovi entrati con il traversone dalla destra di Marusic per il belga che calcia all'altezza dell'area piccola e super parata in tuffo dell'estremo difensore del Genoa.

Immobile e Pellegri: sfida tra bomber

Al 70' Immobile fa 2 a 1. Azione travolgente di Lukaku che supera con estrema facilità Brlek e manda il pallone al centro per Ciro Immobile che stavolta non sbaglia per il nuovo vantaggio della Lazio. Passano tre minuti e Pellegri pareggia ancora. Zukanovic in proiezione offensiva lascia partire un grande traversone per Pellegri che in spaccata in area di rigore manda alle spalle di Strakosha. E' 2 a 2.

Ci pensa sempre Ciro

Al minuto 82 calcio d'angolo di Miguel Veloso per la testa di Zukanovic che stacca con un tempismo perfetto trovando la grande parata di Strakosha. La Lazio non molla e Immobile fa 3 a 2. Erroraccio di Gentiletti che serve Ciro Immobile che ha la strada spianata verso la porta, l'attaccante della Lazio con il tocco sotto batte Perin per la rete del nuovo vantaggio.

Il tabellino di Genoa-Lazio

Genoa (3-4-3) - Perin 6,5; Zukanovic 5,5, Rossettini 6, Spolli 5,5 (Gentiletti 4); Rosi 6, Cofie 5 (56' Brlek 5), Veloso 5,5, Laxalt 6; Taarabat 6, Ricci 5,5; Centurion 5 (33' Pellegri 8). A disp. Lamanna, Zima, Omeonga, Migliore, Rodriguez, Lazovic, Salcedo, Palladino, Galabinov. All. Juric.

Lazio (3-5-1) - Strakosha 6,5; Bastos 7, De Vrij 5 (61' Caicedo 6), Radu 5,5; Basta 6 (67' Marusic 6), Murgia 6,5 (67' Lukaku 7), Leiva 5,5, Lulic 6; Luis Alberto 6,5, Milinkovic-Savic 6,5; Immobile 8. A disp. Vargic, Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Crecco, Di Gennaro, Palombi. All. Inzaghi.

Marcatori: Bastos (L), 2 Pellegri (G), 2 Immobile (L)

Ammoniti: Rosi (G), De Vrij (L)