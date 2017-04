Genoa-Lazio 2-2 | Luis Alberto è la sorpresa nell'uovo: pari al 91'

La Lazio pareggia 2 a 2 contro il Genoa, nel match della 32^ giornata di Serie A. Dopo undici minuti è Giovanni Simeone a sbloccare la gara. Lucas Biglia pareggia prima dell'intervallo. Nel finale Goran Pandev porta avanti il Grifone ma al 91' Luis Aberto pareggia.

PRIMO TEMPO - Al 4' ci prova subito Biglia. Squillo del centrocampista della Lazio che da lunga distanza cerca a sorpresa la porta, pallone che sfiora il palo alla destra di Lamanna e poi si perde sul fondo. Al 10', però, il Genoa passa con Simeone. Grande azione sulla fascia da parte di Palladino che mette in mezzo un cross pennellato per la testa di Simeone, che da pochi passi non se lo fa ripetere e insacca alle spalle di Strakosha.

Il gol destabilizza la Lazio. Al 25' episodio da moviola con la Lazio che protesta e chiede un rigore. Giallo per Parolo nell'occasione. Al 31' Felipe Anderson sfodera un bel cross dalla destra, Milinkovic-Savic stacca di testa e manda fuori di un soffio. Al 41' gran conclusione di Keita che trova la respinta di Lamanna.

Nel finale la Lazio pareggia. Burdisso colpisce il pallone in are con le mani. E' rigore. Dal dischetto va Biglia. Il centrocampista si fa parare il rigore da Lamanna, ma si avventa poi sulla respinta corta insaccando in rete il pallone dell'1-1! Pareggio proprio sulla sirena.