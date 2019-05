Allenatore Roma, Gasperini preferisce l'Atalanta: ecco le alternative

Gian Piero Gasperini non sarà il prossimo allenatore della Roma. Il tecnico di Grugliasco ieri ha incontrato il presidente del l'Atalanta Percassi, ricevendo rassicurazioni sulle intenzioni di rafforzare la rosa in vista della Champions. Tanto è bastato per scegliere di restare a Bergamo e rinunciare così alla corte della Roma.

Che l'aria fosse quella si era capito dalla scorsa settimana, con il Gasp per niente convinto da un progetto senza Champions, con pochissime certezze economiche e meno ancora tecniche.

Chi siederà sulla panchina della Roma? La rosa dei papabili si assottiglia. Attualmente in pole appare esserci Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria ai titoli di coda sotto la lanterna. C'è poi l'ipotesi Roberto De Zerbi, giovane tecnico del Sassuolo, su cui hanno messo gli occhi grandi squadre. Ad attrarre è il suo gioco e la capacità di dare un'identità precisa alle sue squadre.

Da ieri poi tra i papabili c'è anche Gennaro Gattuso. Dopo il divorzio dal Milan, in tanti anche tra i tifosi lo invocano per il suo carattere da duro, capace di tenere sulla giusta rotta un'ambiente e uno spogliatoio che quest'anno si è mostrato allo sbando.