Domenica 13 maggio alle ore 9:30 si svolgerà la sesta edizione della gara podistica “Rincorriamo la Pace con EMERGENCY”, con l’organizzazione tecnica della ASD Runners for EMERGENCY e la collaborazione dei volontari di EMERGENCY di Roma, nella Pineta di Castelfusano. La gara competitiva si terrà sulla distanza di 10 km, mentre la passeggiata non competitiva su quella di 4 km con partenza nell’area Viale Mediterraneo / Viale del Gran Pavese. Il percorso della competitiva prevede un passaggio sulla laterale della Cristoforo Colombo direzione Lido di Ostia con conseguente chiusura della stessa al traffico veicolare dalle 09:25 alle 10:30. L’intero incasso della manifestazione andrà devoluto al centro di riabilitazione fisica e sociale di Emergency a Sulamainiya in Iraq. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 08:00 del 13 maggio, nell’area della manifestazione saranno presenti banchetti con materiale informativo sulle attività di EMERGENCY e la possibilità di fare donazioni alla Onlus tramite l’acquisto di merchandising o la sottoscrizione della tessera annuale. La gara è ormai divenuta una classica del territorio grazie anche alla numerosa partecipazione di podisti e a quella delle Associazioni e Squadre sportive più importanti della Capitale. Si prevedono circa 700 partecipanti alla gara competitiva. La gara ha il patrocinio del X Municipio di Roma.

