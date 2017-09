Gandini: "Roma è da Scudetto, obiettivo nuovo stadio nel 2020-21"

Il nuovo stadio della Roma, le ambizioni da Scudetto e Francesco Totti. Sono questi i temi trattati dall'ad della Roma Umberto Gandini ai microfoni di 'Radio anch'io sport' che, senza troppi giri di parole, sottolinea come la Roma correrà "per vincere il campionato".

"La Roma punta allo Scudetto"

"Noi - ha detto Gandini - giochiamo per fare del nostro meglio e dopo essere arrivati secondi l'anno scorso è doveroso giocare per vincere il campionato. Vogliamo fare meglio possibile in tutte le competizioni".

Il dirigente sottolinea anche che "non sarebbe un fallimento" l'eventuale passaggio dal girone di Champions all'Europa League: "Noi abbiamo un percorso davanti e questo prevede il cammino in Champions con l'obbiettivo di qualificarci. Certo, partendo dalla terza fascia era normale trovare nel girone squadre di altissimo livello come Atletico Madrid e Chelsea. La Roma è in un girone ad altissimo coefficiente di difficoltà, ma l'affronteremo nel migliore dei modi".

Stadio Roma, Gandini "atteso via libera" Poi il capitolo del nuovo stadio della Roma. "Questa settimana si riunisce la conferenza dei servizi ed ha massimo 90 giorni di tempo per dare il proprio parere" sul progetto. "Noi speriamo si riesca ad avere prima l'autorizzazione per cominciare a lavorare l'anno prossimo. La conferenza dei servizi - ha aggiunto il dirigente giallorosso - dovrebbe portare al parere definitivo di tutte le componenti locali interessate, per poi cominciare la parte più importante, scavare e mettere la prima pietra". L'obbiettivo per la realizzazione del nuovo stadio, ha sottolineato Gandini è "la stagione 2020-21".

Il 41° compleanno di Totti

Il prossimo 27 settembre, sarà il primo compleanno di Francesco Totti da dirigente. L'ex capitano sarà festeggiato dal club a Baku, dove la squadra si recherà per giocare il turno di Champions contro il Qarabag.

Gandini ha sottolineato che la nuova carriera di Totti "è cominciata bene, lui si è calato completamente in questo ruolo di dirigente, ed è molto utile e vicino alla squadra, al tecnico Di Francesco, agli ex compagni. Noi siamo contenti di lavorare con lui".