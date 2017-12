Gandini: "Roma competitiva per Scudetto. Abbiamo piccolo vantaggio su Shakhtar"

La Roma è competitiva per lo Scudetto. Parola del''ad giallorosso, Umberto Gandini, che sottolinea così le potenzialità della squadra uscita sconfitta dallo scontro di Torino con la Juventus ma non per questo fuori dai giochi per la vittoria finale.

"La squadra è costruita bene e allenata bene. E' anche vero che per vincere il campionato ci vogliono tantissimi fattori e non ultimo gli avversari", ha aggiunto.

"Finora abbiamo fatto un buonissimo percorso in Champions, ci siamo qualificati per la fase a eliminazione diretta e ora andiamo a giocarcela contro lo Shakhtar che è un avversario da prendere con le molle. Ci siamo guadagnati il diritto di giocare il ritorno in casa e abbiamo quindi - ha proseguito Gandini - una piccolissima percentuale di favore rispetto agli ucraini".

"Siamo in un percorso nel quale il nuovo stadio è diventato una realtà e abbiamo quindi la possibilità di attingere a quei ricavi che fino ad oggi in buona parte ci erano mancati. Abbiamo realizzato quello che è nel progetto di Pallotta e dei suoi investitori, siamo diventati un brand tra i più importanti d'Europa", ha quindi concluso.