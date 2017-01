Roma, Gandini e Fazio in coro: "Puntiamo a Scudetto e Europa League"

La Roma pensa in grande e punta in alto. Lo confermano a Sky Federico Fazio e Umberto Gandini. Il manager ha sottolineato il percorso di crescita che la squadra ha avviato sotto la guida di Luciano Spalletti: "Alla Roma non manca nulla per vincere. Credo che la consapevolezza di poter vincere stia pian piano crescendo".

"Abbiamo una rosa molto competitiva - ha aggiunto Gandini - Riteniamo di essere coperti nei nostri reparti: ovviamente, abbiamo gli occhi aperti per capire quanto possiamo migliorare. Salah ora è in Coppa d'Africa, Iturbe è partito perché cercava altre opportunità. Abbiamo sicuramente bisogno di rimpolpare la situazione offensiva, stiamo valutando le opzioni sul mercato. I rinnovi di Totti e De Rossi? Decideranno loro, la società li ascolterà in qualsiasi momento".

Dello stessi parera anche Fazio: "Con il Genoa dobbiamo trovare i tre punti", spiega l'ex Siviglia a SkySport24, confessando poi di credere ancora allo scudetto. "Siamo a quota 38 - ragiona l'argentino - Domenica dobbiamo vincere per finire il girone d'andata a 41 punti, che sono tanti. Dobbiamo restare vicini alla Juventus, vincere e credere in noi".

Per puntare anche all'Europa League. "La vogliamo vincere, perché è una bella competizione ed è un posto assicurato per la Champions League del prossimo anno. Prima, però, dobbiamo battere il Villarreal, che è una buona squadra", conclude Fazio.