Lazio-Roma, Gabrielli: "Abbassare barriere per derby di Coppa Italia"

Buone notizie per i tifosi di Lazio e Roma in vista del derby di Coppa Italia del 1 marzo. Il capo della polizia, Franco Gabrielli ha scritto una direttiva inviata al prefetto e al questore di Roma con alcuni punti chiave, tra tutti quello di "abbassare le barriere che dividono le curve del stadio Olimpico e potenziare la presenza degli steward".

Nella direttiva, il Capo della Polizia invita dunque il Prefetto è il Questore a lavorare affinché "si realizzi, fin dal prossimo derby serale di Tim Cup" previsto il 1 marzo, "l'abbassamento delle strutture divisorie centrali" e "il contestuale potenziamento degli steward a presidio delle linee di separazione".

Nelle settimane scorse, dopo un incontro tra lo stesso Gabrielli, il ministro per lo sport Luca Lotti e il ministro dell'Interno Marco Minniti, il capo della polizia aveva avuto proprio da quest'ultimo l'indicazione di mettere a punto un percorso per arrivare al superamento delle barriere. Se l'esperimento in programma al derby, con le barriere abbassate e gli steward al loro posto, funzionerà e le due tifoserie non provocheranno incidenti, il percorso potrà proseguire.