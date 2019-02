Frosinone-Roma: le probabili formazioni, Zaniolo e Manolas in dubbio

La Roma affronta il Frosinone nel match della 25^ giornata di Serie A. I capitolini si trovano al 5° posto a quota 41 punti, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, e si affidano al 'Faraone' Stephan El Shaarawy che con 8 reti in 16 partite giocate è il giocatore più prolifico fra i giallorossi.

Il derby laziale sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. Tifosi e appassionati potranno dunque vedere la partita, ad esempio, su smart tv abilitate, pc, tablet e smartphone. Sarà inoltre possibile seguire la gara collegando la propria tv a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4.

Le ultime su Frosinone-Roma

Di Francesco si affiderà a uno tra Santon e Florenzi per la casella di terzino destro. Al centro della difesa potrebbe riposare Manolas: dentro Juan Jesus (favorito) o Marcano. In mediana sarà confermato Cristante, insieme a lui Pellegrini e De Rossi.

Zaniolo riposa. Rispetto alla partita con la Juve, Baroni potrebbe operare qualche cambio: dentro Maiello per Viviani e Beghetto per Molinaro. In attacco Ciano titolare, Pinamonti favorito su Ciofani.

Segui live e in esclusiva Frosinone-Roma su Dazn

Il primo mese è gratis

Le formazioni di Frosinone-Roma

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Kluivert, Dzeko, El Shaarawy