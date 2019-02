Frosinone-Roma 2-3 | La zampata di Dzeko: evitata la figuraccia al 95'

La Roma vince 3 a 2 contro il Frosinone nell'anticipo della 25^ giornata di Serie A. L'approccio romanista è pessimo e i ciociari passano subito. Dopo 6 minuti pasticcio clamoroso da parte di Nzonzi, che regala il pallone a Ciano: il numero 28 calcia dalla distanza sul palo di Olsen che tocca a mano aperta e il pallone poi carambola in rete. La squadra ospite, stordita, barcolla e rischia il doppio svantaggio.

A dare la scossa, allora, è El Shaarawy che con un tiro impegna Sportiello e dà la scossa. Al 31' la Roma pareggia: Goldaniga si addormenta e Dzeko prende palla e calcia: sfera sul palo e poi in rete. E' 1 a 1. Passano 100 secondi e arriva il raddoppio. Dzeko controlla di petto e allarga per El Shaarawy che converge al centro e calcia. Sportiello tocca ma il pallone arriva sul secondo palo, il numero 7 si butta in scivolata e ribadisce in rete il 2 a 1.

Nella ripresa la Roma amministra il vantaggio anche grazie agli inserimenti di Zaniolo, Cristante e Fazio (per un infortunio di Manolas). Nel finale il Frosinone prova il tutto per tutto e pareggia con Pinamonti. Il giovane scuola Inter serve Ciano, i tre difensori vanno tutti sul numero 28 che serve nuovamente il compagno, libero in area: controllo e tiro, il Frosinone pareggia. E' 2 a 2. Gli ultimi minuti sono al cardiopalma e al 95' la Roma fa 3 a 2. Giocata in profondità di De Rossi che trova El Shaarawy: il numero 92 lascia rimbalzare e mette in mezzo il pallone per il bosniaco, che di pancia ribadisce in porta. Tre punti d'oro.

Il tabellino di Frosinone-Roma

Frosinone: Sportiello 6; Goldaniga 4, Salamon 6, Capuano 5; Zampano 6, Chibsah 6 (79' Trotta 6), Viviani 6, Cassata 5,5, Beghetto 6 (59' Molinaro 6); Ciano 7, Ciofani 5 (66' Pinamonti 7). A disp.: Iacobucci, Marcianò, Brighenti, Kranjc, Verde, Gori, Sammarco, Valzania. All. Baroni

Roma: Olsen 5; Santon 6, Manolas 6 (78' Fazio 5,5), Marcano 5,5, Kolarov 5,5; Nzonzi 5 (65' Cristante 6), De Rossi 6; El Shaarawy 6,5, Pellegrini 7, Perotti 6 (65' Zaniolo 6); Dzeko 8. A disp.: Mirante, Fuzato, Manolas, Juan Jesus, Florenzi, Coric, Pastore, Kluivert. All. Di Francesco.

Marcatori: Ciano (F), 2 Dzeko (R), Pellegrini (R), Pinamonti (F)

Ammoniti: El Shaarawy (R), Cassata (F)

Le pagelle di Frosinone-Roma

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!