Frosinone-Lazio 0-1 | La zampata di Caicedo basta per agguantare la Roma in classifica

La Lazio vince 1 a 0 contro il Frosinone, nel match del lunedì valevole per la 22^ giornata di Serie A. I biancocelesti, che soffrono all'inizio, passano con Felipe Caicedo. E' la rete che decide la sfida e ragala alla squadra di Inzaghi tre punti utili per agganciare la Roma al quinto posto.

Al 5' primo squillo della Lazio: giocata tutta di prima con l'imbucata di Luis Alberto per Immobile, che fa da sponda per Caicedo. Radente dell'ecuadoriano intercettato in allungo da Sportiello. E' proprio il sudamericano il più pericoloso in campo con il Frosinone che si difende, riparte e al 25' protesta. Bastos strattona Ciano sul cross di Chibsah nell'area di competenza. Non ha dubbi Fabbri, che indica il dischetto e ammonisce l'angolano.

Dopo attenta analisi al Var Fabbri ritorna sui suoi passi e annulla rigore e ammonizione. Al 36' la Lazio passa. Imbucata di Luis Alberto, stop a seguire dell'ecuadoriano che mette fuori causa Salamon e Krajnc e sinistro violento che si deposita sotto il sette, senza lasciare scampo a Sportiello.

Nella ripresa Inzaghi cambia con Leiva, Lulic e Berisha in campo. Baroni invece le prova tutte con Ciofani e Trotta, chiudendo con 4 punte. Il Frosinone, a testa bassa, cerca il pari. La Lazio, stanca, invece si difende e cerca di ripartire. Al minuto 85 filtrante di Ciano mette a tu per tu con Strakosha Pinamonti, che spreca: piattone di destro che si perde sopra la traversa. Poco dopo il portiere laziale è bravo su Trotta. La Lazio però resiste e vince: tre punti importanti.

Il tabellino di Frosinone-Lazio

Frosinone (3-5-2): Sportiello 6,5; Krajnc 5,5 (75' Sammarco 6), Salomon 5,5, Capuano 6; Zampano 6,5, Chibsah 5,5, Viviani 5 (75' Ciofani 6), Valzania 5,5 (78' Trotta sv), Beghetto 6; Ciano 5,5, Pinamonti 4. A disp.: Iacobucci, Marcianò, Molinaro, Verde, Maiello, Gori, Paganini. All. Baroni.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6; Bastos 6,5, Acerbi 6,5, Radu 6; Marusic 6, Parolo 6, Badelj 6 (57' Leiva 6), Luis Alberto 6,5 (64' Lulic 6), Durmisi 6,5; Caicedo 7 (57' Berisha 6), Immobile 5. A disp. Proto, Guerrieri, Kalaj, Zitelli, Patric, Romulo, Cataldi, Lulic, Correa, Neto. All. Inzaghi.

Marcatori: Caicedo (L)

Ammoniti: Parolo (L), Caicedo (L), Leiva (L), Ciano (F)





