Frascati Sporting Village: festa e divertimento col torneo “Babbo padel”

Frascati (Rm) – Un torneo per darsi gli auguri di buon Natale e divertirsi. Questo è stato “Babbo padel”, il torneo organizzato ieri dal settore padel del Frascati Sporting Village. Un evento che ha riscosso il solito grande numero di partecipanti (circa 40 coppie) suddivisi sui sei gironi della prima fase. Sotto gli occhi del promotore Ludovico Pisani (responsabile del settore padel del circolo tuscolano), le coppie composte da un uomo e una donna hanno offerto un buon livello tecnico di gioco e un discreto spettacolo per i tanti curiosi accorsi. A spuntarla alla fine sono stati Cristian Campoli e Chiara Sebastiani che nell’atto conclusivo hanno battuto per 6-2 (si giocava su un solo set) la coppia composta da Maria Rubattu e Andrea Maio i quali sono stati la sorpresa della manifestazione, avendo eliminato ai quarti di finale la coppia numero uno del seeding formata da Daniele De Cesaris e Francesca Frabollini. “All’evento hanno partecipato addirittura atleti da fuori regione, siamo molto contenti della riuscita della manifestazione – sottolinea Pisani – Le partite sono iniziate sin dalle 9 del mattino e sono terminate nel tardo pomeriggio. Nel corso della giornata c’è stato anche un torneo riservato ai bambini della nostra scuola padel dove tra l’altro si è messo in evidenza il piccolo Stefano Campoli, il figlio del vincitore del “Babbo padel”. Al termine della manifestazione è arrivato nientemeno che Babbo Natale a portare i ricchi premi ai grandi (tra cui racchette, borse, lezioni gratuite e altri ancora, ndr) e delle medaglie per i più piccoli che ovviamente erano felicissimi”. Intanto le due atlete del circolo tuscolano Giulia D’Angelo e Lavinia Frabollini hanno ottenuto un risultato di grande spessore vincendo il Master finale della “Vueling Cup”. Nella cornice del circolo Villa Pamphili, la coppia che si allena al Frascati Sporting Village ha giocato in maniera perfetta e ha vinto a sorpresa (ma con pieno merito) la finale femminile della manifestazione contro due avversarie molto quotate al termine di una vera e propria battaglia conclusa al tie break del terzo set e dopo aver perso il primo.