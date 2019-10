Frascati Sporting Village (tennis), Capozza: “A metà novembre un’inaugurazione in grande stile”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Frascati Sporting Village gli ha affidato il settore tennis dalla scorsa stagione. E Gianni Capozza, ex giocatore di serie A e della Nazionale italiana del ct Belardinelli negli anni Sessanta e Settanta, ha intenzione di continuare a farlo crescere. “Anche in questa stagione ci occuperemo del settore agonistico e quindi delle categorie che vanno dalla Under 10 alla Under 18: ci aspettiamo delle buone risposte dai nostri ragazzi – auspica Capozza - Per chi volesse aggiungersi al gruppo o avere informazioni di qualsiasi tipo anche per le lezioni private che svolgo principalmente di mattina, mi può trovare tutti i giorni dalle 17 alle 20 presso il Frascati Sporting Village”. Oltre all’attività agonistica federale, gli atleti del settore tennis del Frascati Sporting Village potranno anche giocare tornei sociali o tornei Tpra per amatori organizzati sempre dalla Federazione. “L’intenzione è quella di lanciare il programma stagionale in una inaugurazione che dovremo fare entro la metà di novembre presso il nostro circolo: all’evento vorremmo invitare personaggi di spicco perché vogliamo fare una grande festa e spiegare a tutti cosa abbiamo intenzione di fare”. Capozza parla del feeling che è riuscito a instaurare coi vertici dirigenziali del Frascati Sporting Village. “Con il presidente Massimiliano Pavia il rapporto è sicuramente costruttivo e ci sono tutte le condizioni per fare bene”. Nel circolo tuscolano sta prendendo molto piede anche il settore padel che lavora “fisicamente fianco a fianco” con quello del tennis, nel senso che i campi delle due discipline sono adiacenti. “Anche con il responsabile Ludovico Pisani le cose vanno bene: c’è un rapporto proficuo di collaborazione tra di noi e questo agevola indubbiamente il nostro lavoro” conclude Capozza.