Frascati Sporting Village (salvamento), Mariani: “Esordienti A hanno talento”

Frascati (Rm) – E’ uno dei tecnici del Frascati Sporting Village di maggior “militanza” all’interno del club tuscolano caro al presidente Massimiliano Pavia. Cristiano Mariani si occuperà anche in questa stagione del nuoto per salvamento, affiancando il responsabile tecnico Franco Fanella. L’allenatore “guarderà da vicino” la categoria degli Esordienti A che promettono bene: “Tra loro ci sono ragazzi talentuosi e nella passata stagione una atleta ha vinto il titolo regionale Esordienti B e un altro la medaglia d’argento, quindi siamo convinti di poter fare un buon lavoro. Il primo appuntamento ufficiale dovrebbe essere ad inizio dicembre, ci faremo trovare pronti”. Mariani sottolinea la proficua collaborazione col settore nuoto della responsabile Samantha Ferrari: “Lei segue tutta l’agonistica di quella disciplina e quindi anche le categorie Esordienti A e B: qualche elemento di quella fascia d’età si allenerà qualche volta anche col nostro gruppo e parteciperà a qualche gara nelle settimane in cui non ci saranno impegni col nuoto. Lo stesso potrebbero fare gli Esordienti A del gruppo del salvamento: c’è grande sintonia e identità di vedute tra noi e loro”. Come anche tra lo stesso Mariani e Fanella: “Quando ero atleta, conoscevo Franco in maniera superficiale – racconta Mariani – Dalla scorsa stagione, però, l’ho potuto apprezzare più da vicino sia a livello tecnico che umano: c’è un ottimo rapporto tra noi e per me è una bella opportunità poter “rubare” qualche segreto dal suo bagaglio di esperienza di allenatore”. Mariani ha “consegnato” allo stesso Fanella cinque atleti, passati dalla categoria Esordienti A a quella di Ragazzi: “Sono atleti che ovviamente possono ancora migliorare, ma che hanno potenzialità importanti. E’ chiaro che per loro il “salto” comporterà differenze importanti: si alleneranno sei volte a settimana, dovranno imparare le nuove specialità del superlife e del percorso misto e dovranno adattarsi al cambio delle pinne, ma sono convinto che con Franco potranno crescere ulteriormente”.