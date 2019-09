Frascati Sporting Village (padel), venerdì il primo torneo casalingo della nuova stagione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ un settore in grandissima crescita all’interno della famiglia sportiva del Frascati Sporting Village. Il padel, affidato al maestro nazionale Ludovico Pisani, è una scommessa fortemente voluta dal presidente Massimiliano Pavia e in pochi mesi ha raggiunto notevolissimi picchi di interesse. “Praticamente non ci siamo mai fermati, ma dopo il periodo agostano l’attività ordinaria può riprendere con forza” sottolinea Pisani. Il primo appuntamento stagionale per i padelisti tuscolani è in programma già venerdì. “Abbiamo organizzato un torneo maschile a inviti che comincerà alle 18 e si concluderà in tarda serata – spiega il maestro del Padel Frascati, club che rientra nell’orbita del Frascati Sporting Village - Siamo convinti che il livello tecnico della manifestazione sarà apprezzabile e invitiamo tutti gli appassionati a venire presso il nostro circolo per vedere qualche partita”. Il settore padel parteciperà a diverse manifestazioni nel prossimo futuro. “Porteremo anche qualche torneo federale presso il nostro circolo e poi ovviamente nei primi mesi del 2020 cominceremo il campionato di serie D: in questo periodo stiamo allestendo un gruppo che, nelle nostre intenzioni, dovrà essere molto competitivo per questa categoria. Inoltre saremo l’unico circolo dei castelli a partecipare alla nota manifestazione denominata Giro Padel” rimarca Pisani che poi annuncia un’altra gustosa novità. “Un progetto che avevamo iniziato a cavalcare già dalla scorsa stagione agonistica. Ora è stata avviata una “scuola padel” per bambini dai 4 ai 14 anni dai costi contenuti. Abbiamo deciso di limitare il numero delle iscrizioni che già sono numerose e stiamo cercando di raggruppare i partecipanti in base all’età, ma soprattutto al livello tecnico: al momento le lezioni si tengono il martedì e il venerdì dalle ore 15, ma se il numero delle iscrizioni ci “costringerà” ad allargarci ancora, vedremo come organizzarci”. Per tutte le informazioni ci si può rivolgere al numero di segreteria 3478071355, alla mail padelfrascati@gmail.com o direttamente passando al circolo.