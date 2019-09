Frascati Sporting Village (padel), Frabollini e D’Angelo trionfano nel torneo dell’Aurelia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Lavinia Frabollini e Giulia D’Angelo sono state protagoniste nel torneo dell’Aurelia andato in scena nello scorso fine settimana e facente parte del circuito Tpra. Le ragazze tesserate per il Padel Frascati di coach Ludovico Pisani (che rientra nella “grande famiglia sportiva” del Frascati Sporting Village) hanno sbaragliato la concorrenza in un torneo che presentava un buon livello tecnico. “Non hanno giocato al meglio delle loro possibilità – commenta Pisani – Ma hanno messo tanto impegno nel corso delle varie partite, specialmente in quelle decisive che sono state tutte tirate”. Una bella soddisfazione per due atlete che sono state formate totalmente sui campi del Frascati Sporting Village. “Il percorso di Lavinia e Giulia inizia due anni fa qui da noi – racconta Pisani – Pur non conoscendosi, hanno iniziato a fare lezione assieme e da lì è nata una bella amicizia fuori e dentro al campo. Hanno formato una coppia che è affiatata e assai “rognosa” e per gli avversari batterle non è semplice”. Intanto venerdì scorso è stato un successo il torneo casalingo a inviti (prettamente maschile) organizzato presso i campi del Frascati Sporting Village. Tanti gli iscritti (e anche un buon pubblico) per una manifestazione che è iniziata attorno alle 18 ed è terminata dopo l’una di notte. La formula ha previsto una prima fase con sei gironi da tre coppie l’uno: la vincente e le migliori due classificate si sono qualificate ai quarti di finale, poi semifinali e finale. “Ne è uscito un torneo di qualità e siamo felici del riscontro che abbiamo avuto” conferma Pisani. In questo caso a trionfare sono stati Marco Sardellitti e Alessandro Favoriti che in finale si sono dimostrati più brillanti e concentrati rispetto alla coppia composta da Marco Bonanni ed Emanuele Lulli. Intanto sta viaggiando a gonfie vele l’iniziativa della “scuola padel” per bambini dai 4 ai 14 anni. Per tutte le informazioni ci si può rivolgere al numero di segreteria 3478071355, alla mail padelfrascati@gmail.com o direttamente passando al circolo.