Frascati Sporting Village (nuoto), terzo posto di squadra al trofeo “4 Star” di Roma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – I piccoli nuotatori del Frascati Sporting Village continuano a fare progressi. Diversi giovani atleti hanno partecipato nei giorni scorsi al trofeo “4 Star” organizzato presso il Miami Sporting Club di Roma (zona Giardinetti) e i riscontri sono stati più che positivi. Presenti all’appuntamento i tecnici Francesco Orlando (il quale segue i piccoli nuotatori che si allenano a Frascati) ed Emanuele Tincani (che allena i ragazzini del “Time Out” di Formello, i quali nuotano sempre difendendo i colori del club tuscolano del presidente Massimiliano Pavia). I due allenatori si mostrano soddisfatti di come sono andate le cose al “4 Star”: «Del gruppo che si allena a Frascati – racconta Orlando - erano presenti Elena Bergamini (classe 2012), Lorenzo Calderini (2011) e Arianna Graziani (2010) con i primi due che hanno gareggiato tra gli Esordienti C e la terza tra gli Esordienti B dove avrebbero dovuto esserci anche Sofia Cappuccini e Ginevra Di Filippo (nati nel 2011), assenti per motivi familiari. I nostri ragazzi hanno migliorato i tempi e, rispetto alla prima prova Confsport andata in scena la settimana precedente a Pietralata, si sono potuti cimentare su tutti i quattri stili, dimostrando di essere in possesso di una buona base di partenza su cui lavorare. La cosa più importante è che si divertano e che, al tempo stesso, incomincino anche ad assaporare il clima da gara”. Anche Tincani spende parole positive per gli atleti del Frascati Sporting Village che si allenano con lui al “Time Out” di Formello: “Hanno gareggiato Luca Ciaffi (2012), Aurora Fumenti (2009), Gabriele Gamba (2012), Paolo Gavrilita (2012), Matteo Logli (2011), Damiano Mansueti (2009), Matilde Mansueti (2012), Riccardo Mema (2012), Emma Olliana (2011), Greta Olliana (2012), Giada Pece (2010), Asia Perrone (2009), Carola Perrone (2012), Anna Rembisz (2012), Tommaso Sabbatini (2012) e Enrico Zoppi (2011): al di là delle medaglie vinte sono andati tutti benissimo, anche coloro che hanno iniziato da poco l’attività natatoria. Una base importante che crescerà a breve visto che stiamo valutando il passaggio di circa quaranta bimbi della Scuola nuoto in questa “attività propedeutica all’agonistica”. Inoltre l’Aurelia nuoto ha visionato alcuni dei nostri giovanissimi atleti e a breve potrebbe concretizzarsi una collaborazione tra lo storico club romano e la nostra società”. Sabato pomeriggio a Frosinone, intanto, i piccoli nuotatori del Frascati Sporting Village torneranno in vasca per la seconda prova Confsport: si attendono conferme.