Asd Frascati Skating Club scatenato ai campionati regionali di solo dance

Frascati (Rm) – Un’altra finale ha visto gli atleti dell’Asd Frascati Skating Club tra i protagonisti assoluti. E’ stata quella dei campionati regionali di solo dance (specialità dell’artistico), andati in scena nello scorso fine settimana presso il “PalaOlimpic” di Colleferro. In quasi tutte le categorie, nazionali e internazionali, i ragazzi del club tuscolano presieduto da Claudio Valente sono riusciti a piazzarsi nelle prime posizioni. Per quanto riguarda le categorie internazionali, va segnalato il doppio primo posto nella Juniores: tra le ragazze a sbaragliare la concorrenza è stata Lavinia Cutrone, mentre tra i ragazzi Alessio Coltella si è imposto con personalità. E’ arrivata a un passo dal trionfo Alessia Simoncini che negli Allievi internazionali si è laureata vice campionessa regionale e non ha completato l’opera solamente a causa di un piccolo errore nell’esecuzione dell’esercizio. Dietro di lei, ottimo terzo posto per Giulia Di Iorio, mentre va segnalato anche il buon settimo posto di Greta Bernardini. Se i campioni regionali di queste categorie saranno certamente ai campionati italiani di categoria, per gli altri c’è da attendere la conferma del “pass”. Nelle categorie nazionali l’Asd Frascati Skating Club ha fatto man bassa di titoli come si può notare, ad esempio, dalla gara dedicata agli Esordienti: prima Lucrezia Varrica, seconda Giulia Bizzarri, terza Emma Romagnoli, quarta Elisa Nota, sesta Ginevra Spano e settima Lucrezia De Vivo (tutte qualificate al campionato italiano che si terrà a metà giugno), ma sono arrivati anche un 12esimo posto per Diana Valente (all’esordio assoluto nel solo dance) e il 14esimo di Valerio Massimo Paoletti. Doppietta anche negli Allievi nazionali dove Francesca Buri (prima) e Matilde Cavallin (seconda) hanno monopolizzato la gara e si sono qualificate per il campionato italiano. Discorso simile per la Divisione Nazionale A dove Martina Belelli (all’esordio nel solo dance) ha conquistato uno splendido secondo posto e Giulia Sborchia ha concluso quarta, mentre Serena Caressa (sesta) non è riuscita ad ottenere il pass per gli italiani. Nella Divisione Nazionale B Diana Maggese ha conquistato il titolo di vice campionessa regionale, seguita a ruota al terzo posto dall’esordiente Flavia Fioravanti: anche loro vanno entrambe ai campionati italiani. Nella Divisione Nazionale C, infine, è stata sfida tra le sorelle Santini con Francesca che ha bruciato Veronica: entrambe, comunque, hanno festeggiato la qualificazione ai campionati italiani. A completare un quadro più che roseo è arrivata anche la notizia del primo posto per società ottenuto dall’Asd Frascati Skating Club con punti doppi rispetto alla seconda classificata.