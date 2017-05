Frascati Skating Club (pattinaggio), ottime risposte ai campionati regionali freestyle

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) - L'Asd Frascati Skating Club ha dato ottime risposte ai campionati regionali di freestyle andati in scena nello scorso fine settimana proprio sulla pista di casa di Vermicino. «E' stata una grande festa con tanti atleti al via (circa 150, ndr) e una bella cornice di pubblico - spiega il presidente tuscolano Claudio Valente che tra l'altro è anche consigliere federale regionale con specifica delega proprio sul freestyle - Abbiamo registrato un incremento degli iscritti rispetto allo scorso anno e questo vuol dire che la disciplina sta riscuotendo sempre maggiore successo nella nostra regione. Non a caso ha presenziato all'evento anche il responsabile nazionale dei giudici federali Alessandro Palo il quale mi ha confermato che il Lazio è ormai tra le regioni d'Italia con più iscritti nel freestyle e questo mi fa certamente piacere visto l'impegno che ho messo in prima persona per far crescere questa particolare disciplina del pattinaggio». Tutti i 18 ragazzi tuscolani in gara, che sotto la guida di Francesco Mazzesi e Giamprisco Bove hanno di fatto iniziato un percorso tecnico da pochi mesi, hanno ben figurato nel campionato regionale "di casa". «Tra le protagoniste - rimarca il presidente Valente - c'è stata Livia Consul che nella categoria Ragazzi ha ottenuto un doppio primo posto sia nella prova dello style slalom che in quella del battle. Estremamente positiva anche la prestazione di Carlotta Pace che nella categoria Ragazzi ha ottenuto una medaglia d'argento regionale sia nello style slalom che nel battle, ottenendo anche un posto nella finale della specialità speed slalom. Molto bene anche Camilla Rizzo che è tesserata con la società "cugina" della Castelli Skating, ma svolge regolarmente gli allenamenti nella nostra società. La Rizzo, che ha gareggiato nella categoria Esordienti, ha ottenuto un primo posto sia nella specialità dello speed slalom che in quella dello style slalom e poi un bel secondo posto nel roller cross. Infine - conclude Valente - un bellissimo secondo posto a pari merito è arrivato anche nella categoria Esordienti dello style slalom dove Giorgia Di Benedetto e Aurora Salvatori hanno sfoderato un'ottima prestazione e vanno poi segnalate anche le finali conquistate da Fabio Leonardi e Mauro Salvatori nello speed slalom, rispettivamente nella categoria Ragazzi e in quella Seniores».