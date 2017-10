Asd Frascati Skating Club, per Coltella gran secondo posto nel solo dance a Hettange

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La stagione agonistica del pattinaggio è ormai agli sgoccioli, ma gli atleti dell’Asd Frascati Skating Club non si fermano mai. Uno di questi è certamente Alessio Coltella che nello scorso fine settimana è stato protagonista nel trofeo internazionale di solo dance disputatosi a Hettange, in Francia. Una prestazione notevole quella del “poliedrico” atleta tuscolano che ha ottenuto uno splendido secondo posto nella categoria Jeunesse, anticipato dal connazionale Mattia Qualizza. «Sono molto contento del risultato e della prestazione sfoderata – racconta il giovane atleta dell’Asd Frascati Skating Club – Finalmente sono riuscito ad esprimermi al meglio in gara e soprattutto a mettere un gara ciò che so fare, lasciando spazio anche alle emozioni. Per questo risultato volevo ringraziare Letizia Martines (che l’ha seguito in Francia, ndr) e Galassia Brunetti che mi aiutano del punto di vista artistico e tecnico, ma soprattutto mentale. Ringrazio anche Gabriele Quirini per avermi montato una splendida coreografia. Ringrazio i miei genitori che mi permettono di fare tutto questo e anche tutti i miei compagni di Nazionale che mi hanno sostenuto e fatto divertire in questi giorni. Inoltre ringrazio tutti gli amici che mi hanno sostenuto anche da casa e soprattutto Serena Simoncini che mi aiuta in tutte le situazioni e mi dà la forza. Il livello della competizione è stato abbastanza alto e questo rende ancor più significativo il mio secondo posto: mi sentivo abbastanza pronto prima della gara e la pista ha confermato le mie sensazioni». Per Coltella la stagione non finisce mai: dal solo dance ora si passa a un’altra specialità. «Dal 28 al 30 ottobre avrò la Coppa Europa di singolo e in settimana inizieremo a prepararla». Dal suo fittissimo programma di allenamenti sembra essere uscita “almeno” una specialità. «Al momento ho accantonato le gare di coppia perché preferisco allenarmi e lavorare da solo. La mia “poliedricità”? All’inizio qualche difficoltà c’è stata, ma ora mi sto abituando» chiosa con un sorriso Coltella.