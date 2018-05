Frascati Skating Club, doppio terzo posto in Germania per i fratelli Francesca e Lorenzo Neri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un appuntamento internazionale non banale per l’Asd Frascati Skating Club. Quello con la Coppa di Germania di pattinaggio artistico, gara tenutasi a Friburgo a cui hanno partecipato i fratelli Francesca e Lorenzo Neri, è stato un evento speciale per gli atleti tuscolani perché è stato il primo all’estero senza Gabriele Quirini e perché per la prima volta si è utilizzato il nuovo sistema di giudizio Rollart. «Un sistema che indubbiamente influenza anche la nostra prestazione» dicono in coro i fratelli Neri, usciti dalla tappa tedesca con un terzo posto di ottimo nelle rispettive categorie. Francesca, classe 1997, si è arrampicata sul podio Seniores e si dice «sicuramente soddisfatta di questo risultato. Mi ero preparata bene per questo appuntamento, ma a una settimana dalla gara ho avuto una contrattura muscolare al bicipite che mi ha fatto saltare gli ultimi giorni di allenamento. Nel corto ho chiuso al quinto posto e poi nel lungo sono arrivata terza e la somma dei due punteggi mi ha regalato il terzo posto finale che è sicuramente di buon auspicio in vista dei prossimi appuntamenti, anche perché il livello della gara era sicuramente molto alto. Ora preparerò i campionati regionali di questo fine settimana e l’impegno al trofeo internazionale “Bressan-Sedmak” di Trieste del prossimo 27 maggio». Stesso “calendario” anche per Lorenzo Neri, terzo classificato nella categoria Juniores nell’appuntamento della Coppa di Germania. «Anche io sono stato molto condizionato nella preparazione di questa gara – dice l’atleta classe 2000 – Ho dovuto fare i conti con una fastidiosa infiammazione di entrambi i malleoli e praticamente mi sono riuscito ad allenare con la giusta intensità solo nei quattro giorni precedenti alla Coppa di Germania. Per questo il risultato conclusivo è sicuramente motivo d’orgoglio per il sottoscritto». Ad accompagnare i due ragazzi dell’Asd Frascati Skating Club è stata Anna Iannucci che già seguiva i fratelli Neri assieme al compianto Gabriele Quirini e che ora sta provando a portare avanti da sola questo delicato percorso tecnico.