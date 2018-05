Frascati Skating Club, tre primi posti e numerosi podi ai campionati regionali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’Asd Frascati Skating Club monopolizza i campionati regionali. A Colleferro è andata in scena la kermesse che assegnava i titoli della regione Lazio e il club del presidente Claudio Valente l’ha fatta da padrone anche quest’anno, in special modo nelle categorie cosiddette federali (vale a dire le più importanti del pattinaggio a rotelle). Tra i Seniores, solito “scontato” show del pluridecorato Luca Lucaroni che ha vinto sia la gara di singolo che quella di coppia con la bolognese Rebecca Tarlazzi. Nell’individuale femminile, ottimo secondo posto per Francesca Neri che si è arresa solo all’altra fuoriclasse del pattino Silvia Nemesio (campionessa del mondo in carica). Altro giro, altro titolo regionale: è quello di Lorenzo Neri che nella categoria Juniores ha anticipato il compagno di società Alessio Coltella, secondo. Ma le soddisfazioni per l’Asd Frascati Skating Club non finiscono qui: nella categoria Cadetti c’è da registrare l’ottimo terzo posto di Alessia Faenza che, in virtù di questo piazzamento, guadagna anche il pass per i campionati italiani (così come anche i già citati atleti primi e secondi classificati nelle categorie maggiori). Sempre tra i Cadetti vanno segnalati pure il quinto posto di Glenda Cannavale e il sesto di Martina Belelli. E’ arrivata a un passo dal titolo regionale, ma si è dovuta “accontentare” del secondo posto anche Alessia Simoncini nella categoria Allievi B: anche lei è qualificata ai campionati italiani, mentre non è riuscita nell’impresa Greta Bernardini che ha chiuso settima. Medesimo piazzamento anche per Giulia Di Iorio negli Allievi A, mentre l’ultimo podio (solo in ordine di categoria) è quello conquistato da Giulia Bizzarri, terza tra gli Esordienti B e qualificata ai campionati italiani. La chiusura è per tre giovani atlete all’esordio assoluto in gare ufficiali e in queste categorie federali: tra gli Esordienti A Giulia Ulisse si è piazzata sesta ed Emma Romagnoli settima (entrambe sono ragazze nate nel 2008), mentre tra i Giovanissimi B la più piccola della comitiva tuscolana Viola Cannavale (classe 2009) ha conquistato un 12esimo posto di tutto rispetto. Infine, in precedenza era arrivato anche un bel terzo posto di Irene Di Tullio nella Divisione Nazionale C (categoria cosiddetta “nazionale”). Il tutto per la piena soddisfazione del presidente Valente e delle allenatrici sempre presenti per tutta la durata delle gare vale a dire Anna Iannucci, Galassia Brunetti e Valeria Pucci che hanno guidato tutti gli atleti spronandoli a dare il massimo, sempre con l’immagine nel cuore dell’indimenticato ex tecnico Gabriele Quirini.