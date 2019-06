Frascati Scherma, grande successo per la festa di fine stagione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La “Festa della Scherma” è stata il solito successo. Il Frascati Scherma si è ritrovato venerdì scorso presso il quartier generale della palestra “Simoncelli” per il tradizionale appuntamento di fine stagione. Una kermesse iniziata nel pomeriggio con le gare dimostrative dedicate ai più piccoli tesserati del club del presidente Paolo Molinari che attorno alle 18,30 ha preso il microfono e ha condotto il folto pubblico presente in un breve “viaggio” assieme ai protagonisti della stagione 2018-19. Si è parlato (tra le altre cose) dei tanti stranieri che fanno parte della grande famiglia del Frascati Scherma (tra questi i presenti Guilherme Toldo dal Brasile e Carlos Llavador dalla Spagna che hanno raccontato il loro rapporto col club tuscolano), della sezione paralimpica (con l’intervento di Gianmarco Paolucci, recentemente vice campione d’Italia nel fioretto), della splendida impresa della squadra di sciabola femminile (formata dalle giovani Francesca Burli, Chiara Crovari, Vally Giovannelli e Lucia Lucarini) che si è piazzata al terzo posto ai campionati italiani in mezzo ai “colossi” delle società militari, ma anche della storia d’amore nata tra le pedane della palestra frascatana tra il maestro (ed ex atleta) Luca Simoncelli e la campionessa di origini lombarde Arianna Errigo, prossimamente sposi. Poi c’è stata l’occasione per fare un breve punto della situazione con i tre responsabili d’arma, vale a dire Fabio Galli per il fioretto, Lucio Landi per la sciabola e Gino Pacifico per la spada e a seguire per presentare tutti i maestri che compongono lo staff tecnico del Frascati Scherma e anche per accennare al progetto presso la “sede distaccata” di Cinecittà che viene portato avanti da Valerio Aspromonte, Sasà Di Naro e Guido De Bartolomeo. Infine c’è stato lo spazio per le premiazioni a tutti i piccoli atleti del Frascati Scherma, ma anche a coloro che hanno conquistato delle medaglie nei recenti campionati italiani Gpg (Under 14), Cadetti e Giovani e per un grande in bocca al lupo agli atleti in partenza per i campionati europei Assoluti di Dusseldorf (Germania) che iniziano oggi, vale a dire i fiorettisti Daniele Garozzo, Arianna Errigo, Francesca Palumbo e Alice Volpi e le sciabolatrici Rossella Gregorio e Irene Vecchi, ma anche i maestri Fabio Galli, Lucio Landi e Andrea Aquili. La serata è terminata con il consueto ricco buffet per tutti i presenti: il Frascati Scherma non si ferma mai…