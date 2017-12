Frascati Scherma: straordinaria Errigo, seconda nella sciabola a Cancun

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La determinazione e la classe di Arianna Errigo non sono mai state in discussione. Ma il tentativo che sta portando avanti la fortissima fiorettista lombarda (ormai da tempo parte della famiglia sportiva del Frascati Scherma) è davvero incredibile e inizia a dare i suoi frutti in maniera stupefacente. Da un po’ di tempo, ormai, la Errigo si sta dedicando anche alla sciabola e nell’ultima tappa di Coppa del Mondo (vale a dire la competizione più importante del panorama schermistico mondiale) è riuscita ad ottenere un memorabile secondo posto e il primo podio in Cdm “da sciabolatrice”. A Cancun (in Messico, dove tra l’altro aveva ottenuto un terzo posto nella prova di fioretto disputata a ottobre) l’unica in grado di fermare l’atleta allenata da Luca Simoncelli (nel fioretto) e Lucio Landi (per la sciabola) è stata la pluridecorata ucraina Olga Kharlan che nell’atto conclusivo della manifestazione l’ha battuta col punteggio di 15-6. In precedenza la Errigo (nella foto di Augusto Bizzi) aveva superato la francese Berder in una combattutissima semifinale (15-14) e l’ungherese Marton ai quarti (sempre 15-14). La stessa transalpina Berder aveva stoppato ai quarti di finale l’altra atleta del Frascati Scherma in gara, vale a dire Rossella Gregorio che ha concluso con un sesto posto di tutto rispetto, mentre Irene Vecchi si è fermata al 18esimo posto, Loreta Gulotta al 20esimo e Camilla Fondi al 40esimo. Rientrando in Italia, a Frosinone si è tenuta la seconda prova di qualificazione regionale Open della spada maschile: ottimi riscontri per Riccardo De Maria e Andrea Meuti, rispettivamente 17esimo e 22esimo al termine della gara. Grazie a questi piazzamenti i due ragazzi hanno staccato il pass per la qualificazione. Sempre nel capoluogo ciociaro si è tenuto il trofeo “Sotto il Campanile” delle categorie Gpg (Under 14) della medesima arma: molto rilevante il terzo posto ottenuto da Alice Porro nella categoria accorpata Ragazze/Allieve. Infine stasera dalle ore 17 presso la palestra “Simoncelli, si svolgerà la consueta “Festa di Natale” del Frascati Scherma con la gara tra i più piccoli schermitori, i regali e tanto divertimento. I nuovi iscritti saranno protagonisti della festa, ma comunque tutte le categorie (dal Gpg agli Assoluti) sono invitate a partecipare. E come ogni anno… gareggiano anche le mamme con la “Gara del dolce/salato” con una speciale giuria che determinerà il piatto migliore.