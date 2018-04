Frascati Scherma scatenato nella prova interregionale Gpg a Eboli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ stato un fine settimana dedicato ai giovanissimi quello appena messo alle spalle. Il Frascati Scherma è stato protagonista nella terza prova interregionale Gpg (categorie Under 14) andata in scena ad Eboli, in Campania. Tanti ottimi piazzamenti per i talenti del club tuscolano che ha potuto applaudire il primo posto ottenuto da Amelia Giovannelli nella categoria Ragazze/Allieve della sciabola. Nella stessa arma e nella medesima categoria da segnalare pure l’ottavo posto di Sofia Furfaro, mentre tra le Bambine va rimarcato l’ottimo secondo posto di Martina Calderini. A completare il quadro della sciabola sono arrivati anche il settimo posto di Tiziano Tomassetti (tra i Giovanissimi) e gli ottavi di Emilio Dal Bianco (sempre Giovanissimi) e Matteo Miucci (Maschietti). Al gruppo del fioretto è mancato l’acuto più importante, ma sono comunque arrivati un secondo e due terzi posti di tutto rispetto: tra i Ragazzi/Allievi è stato Mattia Raimondi ad arrampicarsi fin sul secondo gradino del podio con Gianmarco Gridelli che si è classificato quinto, Tancredi Rocca Chiocci settimo e Flavio Iacuitti ottavo nella medesima gara. Terzo posto per Beatrice Orabona tra le Giovanissime e per Alice De Blardini tra le Ragazze/Allieve dove sono arrivati anche il sesto posto di Nicole Capodicasa e l’ottavo di Rebecca D’Angelo. Infine bel risultato anche per il settore spada che ha piazzato Luigi Minetti al settimo posto della categoria Giovanissimi. Intanto sono iniziati i campionati europei Under 23 in quel di Yerevan (Armenia). Nella delegazione azzurra ci sono alcuni esponenti del Frascati Scherma a cominciare dal maestro di fioretto Guido De Bartolomeo, mentre tra gli atleti lo sciabolatore Federico Riccardi è già sceso in pedana non riuscendo ad andare oltre gli ottavi di finale (cedendo al bulgaro Kisel col punteggio di 15-13), mentre oggi sarà la volta della prova individuale del fioretto con il Frascati Scherma che incrocia le dita per Guillaume Bianchi e Damiano Rosatelli. Domani e giovedì la kermesse si chiuderà con le prove a squadre.