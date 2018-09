Frascati Scherma, riaperte le attività per i più piccoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Frascati Scherma ha ancora nell’animo la gioia per la conquista del decimo scudetto, quello della “stella”, che verrà festeggiato con una grande giornata di appuntamenti il prossimo 12 ottobre. Ma il club tuscolano non si è mai cullato sugli allori e, come sempre, si è già rimesso al lavoro e non solo con il settore dei grandi, come spiega il presidente Paolo Molinari. «Dalla scorsa settimana abbiamo ripreso anche le attività dedicate ai piccoli schermitori dai cinque anni in su. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 16,30, i nostri maestri sono pronti ad accogliere chiunque vuole avvicinarsi al mondo della scherma e in particolare al nostro club. Come ogni anno daremo la possibilità a chiunque vorrà di fare quattro lezioni gratuite di prova per capire i nostri metodi di allenamento e vedere le nostre strutture. Da domani, inoltre, partirà anche l’attività presso la scuola romana del Pio XII che nel corso del tempo ha saputo crescere in maniera notevole: il corso sarà portato avanti da Valerio Aspromonte, Sasà Di Naro e Guido De Bartolomeo. Siamo convinti che l’inserimento delle nuove leve e la loro crescita sia alla base dei successi futuri del nostro club. Negli ultimi dieci anni abbiamo più che raddoppiato il numero degli iscritti e questo è un ulteriore segnale che il Frascati Scherma è sempre più un punto di riferimento per gli appassionati di sport del territorio e non solo». Assieme ai corsi della disciplina principe, alla “Simoncelli” stanno ripartendo tutti quelli degli altri sport, vale a dire il fitness, la ginnastica e le arti marziali (tra cui la kick boxing che è l’unica tra le altre a fare attività agonistica). Dalla prossima settimana, poi, si inizierà a entrare in clima-gara: il 22 settembre la squadra di sciabola femminile disputerà la finale di Coppa Italia (competizione ideata per i soli club civili) contro il Club Scherma Roma nell’ambito della “Festa della scherma” che si terrà a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Il giorno successivo, infine, il Frascati Scherma sarà presente con degli stand alla “Festa dello Sport” organizzata in Villa Torlonia dal Comune della cittadina tuscolana.