Frascati Scherma, tre primi posti e tanti podi nella prima prova interregionale Under 14

Frascati (Rm) – La base del Frascati Scherma non tradisce mai. Nella prima prova interregionale delle categorie Gpg (Gran Premio Giovanissimi, ovvero Under 14), tenutasi ad Ariccia nello scorso fine settimana, i piccoli atleti tuscolani hanno confermato le loro qualità, ormai riconosciute da anni. Tra i fiorettisti sono arrivati il primo posto di Emanuele Iaquinta nella categoria Giovanissimi dove si è registrato anche il secondo piazzamento di Manfredi Di Russo e il quinto di Ioan Sinopoli, poi vanno segnalati il terzo posto di Davide Alteri tra i Maschietti e di Asia Pirozzolo tra le Bambine (dove c’è stato pure l’ottavo posto di Mariarosa Salvatore), ma anche i buoni risultati ottenuti da Elena Di Stasi (settima nella categoria Ragazze-Allieve) e Rachele Angelino (anche lei settima, ma tra le Giovanissime). Nella sciabola è arrivato uno splendida doppietta: i fratelli Edoardo e Leonardo Reale si sono rispettivamente aggiudicati la prova della categoria Ragazzi-Allievi (dove tra l’altro è arrivato pure l’ottavo posto di Matteo Ottaviani) e quella dei Giovanissimi, in cui la finale è stata disputata col compagno di società Samuel Marcelli. Molto positivo anche il secondo posto di Riccardo Aquili tra i Maschietti, dove va segnalato anche il terzo piazzamento di Tristan Marcelli e il sesto di Lorenzo Tomassetti. Infine due ottimi risultati anche nella spada: Giorgia Amati si è classificata sesta nelle Giovanissime, mentre Carlotta Pasqua ha conquistato un bellissimo terzo posto tra le Bambine. Nel week-end si sono tenute anche due gare di fioretto di livello internazionale: a Londra è andata in scena una tappa di Coppa del Mondo Under 20 a cui hanno partecipato Federico Pistorio e Federico Colamarco che si sono fermati entrambi nei 16. Sempre nella capitale britannica è andata in scena anche la prova del circuito europeo Under 23 a cui hanno presenziato diversi atleti del Frascati Scherma senza ottenere risultati eclatanti.