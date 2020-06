Frascati Scherma, Molinari e i primi giorni della ripartenza: “Sono tornati quasi tutti i ragazzi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Frascati Scherma è tornato “totalmente” in pedana. Dopo che qualche giorno fa era toccato agli atleti di interesse nazionale, da lunedì scorso tutte le categorie dei tesserati del club tuscolano sono potute rientrare alla “Simoncelli”. In realtà, i ragazzi del Frascati Scherma stanno facendo allenamento anche nel vicino campo sportivo dell’Otto Settembre. “D’altronde in questo primo periodo di rientro, il lavoro da fare è soprattutto fisico – sottolinea il presidente Paolo Molinari – Dalla prossima settimana la Federazione ha inserito nei suoi rigidi protocolli la possibilità di fare tecnica con un maestro, naturalmente “distanziato” dall’atleta con l’arma”. Il massimo dirigente del pluridecorato club tuscolano descrive lo spirito con cui il Frascati Scherma ha ripreso i corsi: “E’ sicuramente un po’ strano per noi essere così inflessibili dal punto di vista degli orari degli allenamenti, ma abbiamo dovuto necessariamente dividere i gruppi per fasce d’età e lasciare i genitori fuori dalla sala. Inoltre facciamo firmare un’autocertificazione che vale per quattordici giorni ed è visionata da un medico, oltre ad osservare tutta una serie di accortezze come la misurazione della temperatura corporea e la continua sanificazione degli ambienti. Stiamo adattandoci a questo modo nuovo di vivere la nostra disciplina e magari qualche esperienza vissuta in questo periodo potrà tornarci utile anche in futuro”. Buona anche la risposta degli atleti e delle loro famiglie a questa “fase 2” del Frascati Scherma: “Nessuno ha evidenziato particolari timori nel riprendere l’attività sportiva, pochi hanno scelto di rimandare tutti i discorsi a settembre – sottolinea Molinari - L’attività proseguirà “regolarmente” fino alla fine di giugno, ma siamo disponibili a fare qualcosa anche nel mese di luglio qualora ci fosse la disponibilità da parte dei nostri ragazzi”.