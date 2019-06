Frascati Scherma: Lucarini vice campionessa europea Under 23

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un europeo Under 23 entusiasmante per i colori del Frascati Scherma. Il club del presidente Paolo Molinari ha festeggiato ben tre medaglie individuali e due a squadre con i suoi tre atleti presenti a Plovdiv, città della Bulgaria dove si è svolta la manifestazione. Nell’individuale il miglior risultato lo ha ottenuto la sciabolatrice Lucia Lucarini, arrivata davvero a un soffio dal titolo continentale: solo l’azera Anna Bashta è riuscita a fermarne la corsa proprio all’ultimo atto, battendola per 15-12. Non contenta dello splendido argento conquistato da sola, l’atleta umbra in forza al club tuscolano ha aggiunto anche un buon bronzo nella prova a squadre assieme alle altre azzurre Michela Battiston, Rebecca Gargano ed Eloisa Passaro: dopo la sconfitta in semifinale con la Polonia, l’Italia ha superato comodamente la Bielorussia. Un grande europeo anche per Guillaume Bianchi che è riuscito a riportare a casa un bronzo individuale e la medaglia d’oro a squadre. Nel percorso “in solitaria”, il fiorettista è stato battuto in semifinale dal russo Kirill Borodachev per 15-7 e si è dovuto “accontentare” del bronzo, mentre nella prova assieme agli altri azzurri Davide Filippi, Francesco Ingargiola e Tommaso Marini (e con il compagno di società Alessandro Gridelli nel ruolo di riserva in Italia) ha conquistato l’alloro più importante piegando in finale la Francia per 45-32. Nessun sigillo a squadre, ma un bronzo pesantissimo a livello individuale per Elena Tangherlini nel fioretto. Sotto gli occhi del suo maestro Guido De Bartolomeo (che ha fatto ufficialmente parte dello staff tecnico dell’Italia per la spedizione in Bulgaria), l’atleta jesina è arrivata fino alla semifinale dove ha perso contro la francese Solene Butruille dopo un assalto molto combattuto (15-13). Rientrando in Italia, si è svolto a Novara il campionato italiano Giovani a squadre miste e anche in questo caso per il Frascati Scherma è arrivato uno splendido argento. Il merito è degli sciabolatori Francesca Burli, Leonardo Tocci, Lorenzo Ottaviani, Giovanni Fusco Roussier e Vally Giovannelli che si sono arresi solamente in finale al Club Scherma Roma. Nella medesima arma, ha concluso all’ottavo il gruppo formato da Lupo Veccia Scavalli, Flavio Vinci, Elena Fantozzi, Giulia Nobiloni e Amelia Giovannelli. Nel fioretto il miglior risultato è il sesto posto della squadra composta da Federico Colamarco, Lorenz Lauria, Andrea Annicchiarico, Serena Puglia, Lucrezia Grimaldi e Flaminia Gambino. Nella stessa arma da segnalare il 12esimo posto del team composto da Guia Di Russo, Ludovica Mancini, Martina Conti, Mattia Raimondi, Gianmarco Gridelli e Lorenzo Gabrielli e il 21esimo di quello formato da Ludovica Genovese, Angelica Conchiglia, Angelica Di Luzio, Valerio Vinciguerra, Davide Pellegrino e Valerio Gabrielli.