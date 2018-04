Frascati Scherma: Lucarini doppio bronzo mondiale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Lucia Lucarini è stata tra i protagonisti dei campionati mondiali Cadetti e Giovani che si sono chiusi ieri a Verona. La sciabolatrice umbra, che è tesserata per i Vigili del Fuoco e da tempo si allena nella palestra del Frascati Scherma assieme al maestro Andrea Aquili, ha conquistato un doppio bronzo iridato: prima nella prova individuale dove ha sfoderato una bellissima prestazione fermandosi solo in semifinale al cospetto della russa Nikitina, poi laureatasi campionessa del mondo. La Lucarini (nella foto di Augusto Bizzi) ha poi fatto il “bis” nella prova a squadre dove con le altre azzurre non è riuscita a superare l’ostacolo degli Usa in semifinale, anche se poi l’Italia si è andata a guadagnare comunque un bel terzo posto nella “finalina di consolazione” contro la Corea. Nel week-end si è disputata anche una tappa della Coppa Italia regionale a Cassino dove sono stati numerosi i piazzamenti ottenuti dagli atleti del Frascati Scherma, con relativi “pass” per la Coppa Italia nazionale (ultima possibilità per qualificarsi al campionato italiano Assoluto). Ben tre atleti si sono arrampicati sul gradino più alto del podio: si tratta del fiorettista Federico Colamarco e degli sciabolatori Flaminia Prearo e Lorenzo Ottaviani, tra l’altro reduce dall’esperienza ai campionati mondiali Cadetti. Nel fioretto da segnalare anche il secondo posto di Lorenzo Gabrielli, i terzi di Pierluigi Scotti e Bruno Scardini, il quinto di Giulia Spina e il sesto di Carlo Cipollone. Nella sciabola secondo posto per Vally Giovannelli (anche lei dopo la recente esibizione ai mondiali Cadetti) e terzo per Damiano Rosati, mentre hanno ottenuto un quinto posto Veronica Ermacora e Riccardo Pucci e Ilaria Cerchiaro si è classificata settima. Nella spada, infine, il miglior risultato è stato il sesto posto di Andrea Meuti. Insieme a tutti questi ragazzi, si qualificano per la prova della Coppa Italia nazionale anche gli spadisti Riccardo De Maria e Leonardo Luongo, il fiorettista Davide Pellegrino e gli sciabolatori Francesca Burli, Leonardo Tocci, Alessandro Lucarini e Samuele De Stefano.