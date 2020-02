Frascati Scherma: Llavador conquista il primo trionfo in Coppa del Mondo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Frascati Scherma applaude la prima volta di Carlos Llavador. Il fiorettista spagnolo che da tempo si allena alla “Simoncelli” ha vinto la sua prima gara di Coppa del Mondo: è accaduto al Cairo (in Egitto) dove l’iberico ha sconfitto in finale l’azzurro Cassarà con un chiaro 15-6. Una vittoria che ha preceduto la straordinaria semifinale in cui Llavador ha sconfitto il forte statunitense Massialas con un netto 15-3, mentre ai quarti di finale il giapponese Saito lo aveva costretto a “soffrire” fino all’ultima stoccata (15-14). Sempre a proposito di Coppa del Mondo, sono arrivate ottime notizie anche da Kazan (in Russia) dove Alice Volpi (senese che si allena alla “Simoncelli” da molti mesi) ha conquistato il terzo posto individuale, fermandosi solo in semifinale al cospetto della connazionale Elisa Di Francisca. La forte fiorettista, poi, ha completato il suo grande week-end conquistando con la Nazionale italiana l’oro nella prova a squadre battendo nettamente gli Usa nell’ultimo atto: nel “Dream Team” azzurro era presente pure Arianna Errigo, altra atleta che da tempo fa parte della famiglia sportiva del Frascati Scherma. Va ricordato, inoltre, il 22esimo posto della sciabolatrice Francesca Burli ai campionati europei Cadetti che si stanno tenendo in questi giorni a Porec (in Croazia) assieme a quelli della categoria Giovani. Rientrando nei confini nazionali, a Roma si è tenuto il campionato regionale Gpg (categorie Under 14) in cui i giovani tuscolani sono stati assoluti protagonisti. Nella spada Giorgia Amati è salita sul gradino più basso del podio tra le Giovanissime, mentre Carlotta Pasqua è arrivata quinta tra le Bambine. Nella sciabola primi posti per Valerio e Leonardo Reale (rispettivamente tra i Ragazzi e i Giovanissimi), secondi per Beatrice Perugine (Ragazze) e Samuel Marcelli (Giovanissimi), terzi per Edoardo Reale (Allievi), Martina Calderini (Ragazze) e Tristan Marcelli (Maschietti). Quinto posto per Tiziano Tomassetti negli Allievi e sesto per Lorenzo Tomassetti nei Maschietti. Ricchissimo lo “score” del fioretto: i primi posti sono arrivati da Emanuele Iaquinta nella categoria Giovanissimi (dove c’è stato pure il secondo posto di Manfredi Di Russo, i terzi di Mauro Addato e Joan Sinopoli e il sesto di Alessandro Sglavo), da Sofia Mancini tra le Bambine (dove Asia Pirozzolo è arrivata seconda, Ludovica Rossetti terza e Asia Masi quinta) e da Davide Alteri tra i Maschietti (dove Damiano Pozzi è arrivato secondo e Francesco Bernardini sesto). Altri secondi posti sono arrivati con Elena Di Stasi tra le Allieve (dove Beatrice Orabona ha concluso terza e Arianna Sola quinta), Carmine Gara tra gli Allievi (dove Roele D’Angelo e Ruben D’Angelo hanno chiuso terzi e Alessandro Bellardini ottavo), Flavia Landi tra le Ragazze e Rachele Angelino tra le Giovanissime (dove Pola Latini si è piazzata sesta). Da ricordare anche il sesto posto di Mattia Brancaleoni tra i Ragazzi.