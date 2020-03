Frascati Scherma, Gpg scatenati: una squadra di fioretto campione d’Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un vivaio d’oro. Il Frascati Scherma ha spopolato nello scorso fine settimana ai campionati italiani a squadre Gpg (Under 14) che si sono svolti tra Roma (dove gareggiavano i fiorettisti) e Sulmona (in Abruzzo, dove erano di scena gli sciabolatori). Il team tuscolano ha festeggiato un titolo tricolore: è quello della categoria Maschietti-Giovanissimi del fioretto dove i tre piccoli talenti del Frascati Scherma hanno sbaragliato la concorrenza, vincendo all’ultimo atto contro Pisa. Le qualità di Emanuele Iaquinta, Manfredi Di Russo e Mauro Addato erano note già in partenza e i tre ragazzi frascatani le hanno confermate in pieno. Nella stessa arma (e nella stessa categoria) ottimo anche il quinto posto del terzetto formato da Joan Sinopoli, Alessandro Sglavo e Ian Marino. Nella categoria Bambine-Giovanissime il quartetto formato da Sofia Mancini, Mariarosa Salvatore, Ludovica Rossetti e Asia Pirozzolo si è piazzato al settimo posto, anticipando l’altra squadra del Frascati Scherma formata da Asia Masi, Rachele Angelino, Chiara Callini e Pola Latini. Da ricordare anche il 16esimo posto di Samuele Coladarci, Lorenzo Giusti e Simone Minetti nella categoria Maschietti-Giovanissimi, l’undicesimo posto di Mattia Brancaleoni, Roele e Ruben D’Angelo e Valerio Massimo Mancini nella categoria Ragazzi-Allievi dove si è piazzato quattordicesimo il team composto da Ludovico Genovese, Giulio Mancini e Gabriele Nobiloni. Altre grandissime soddisfazioni sono arrivate dal settore sciabola che ha applaudito una doppia medaglia d’argento: nella categoria Ragazzi-Allievi con la squadra formata da Emilio Dal Bianco, Tiziano Tomassetti, Edoardo Reale ed Andrea Fusco Roussier e nella categoria Maschietti-Giovanissimi con Fabio Ilari, Leonardo Reale, Samuel Marcelli e Jacopo Molinari. Entrambe le squadre hanno perso la finale contro Champ Napoli. Tra i Maschietti-Giovanissimi va segnalato pure il notevole ottavo posto del team formato da Lorenzo Tomassetti, Tristan Marcelli, Riccardo Aquili e Davide Pasquini, ma anche l’ottimo sesto posto nella categoria Ragazze-Allieve con Martina Calderini, Guya Micheli e Beatrice Perugini. Da ricordare, infine, anche il 13esimo posto della squadra Ragazzi-Allievi formata da Nico Gatta, Tiziano Speranza, Matteo Miucci e Valerio Reale. Intanto la scorsa settimana lo sciabolatore Leonardo Tocci ha vinto la medaglia d’argento nella prova a squadre degli Europei Cadetti che si sono svolti a Porec, in Croazia.