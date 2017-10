Frascati Scherma: esibizione show ad Ancona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ la prova con cui, solitamente, tornano in pedana i “big” della scherma italiana. Nello scorso week-end è andata in scena la prima prova Open nazionale ad Ancona e gli atleti del Frascati Scherma hanno dimostrato di aver già smaltito alla grande le eventuali “tossine” del (breve) periodo di pausa estiva. Il podio della sciabola femminile è stato totalmente monopolizzato: a vincere è stata Rossella Gregorio che ha dunque ricominciato con un ottimo “sprint”. L’atleta campana ha sconfitto nell’ultimo atto Arianna Errigo che ha concluso con un ottimo secondo posto, mentre sul terzo gradino del podio è salita Loreta Gulotta, piegata in semifinale proprio dalla Errigo. Ottime notizie anche dal fioretto maschile dove ben quattro atleti sono entrati tra i primi otto. La stagione non si poteva che aprire sotto “l’egida” di Daniele Garozzo, ancora una volta vincente: per il siciliano successo in finale contro Foconi, “giustiziere” dell’altro atleta del Frascati Scherma Francesco Trani (comunque ottimo terzo) in semifinale. A completare il poker di fiorettisti tuscolani nelle prime posizioni ci hanno pensato il neo papà Valerio Aspromonte (settimo) e Damiano Rosatelli (che ha chiuso ottavo). Tre atlete nelle prime otto anche nel fioretto femminile con Alice Volpi (che si sta allenando a Frascati) sul gradino più basso del podio oltre a Valentina Cipriani ottima quinta ed Arianna Errigo settima. Proprio il “caso” della Errigo è abbastanza emblematico: la forte atleta azzurra è riuscita a fare meglio nella prova dell’arma meno “forte”, vale a dire la sciabola, ma in generale ha confermato che il suo “esperimento” di cimentarsi su una doppia specialità è tutt’altro che peregrino. Sempre nello scorso fine settimana si è tenuta anche un’altra prova del circuito europeo Cadetti di sciabola a Godollo, in Ungheria. Il miglior risultato lo ha ottenuto Lorenzo Ottaviani che ha confermato il suo ottimo avvio di stagione strappando un notevole quinto posto finale, mentre tra le ragazze la migliore è stata Vally Giovannelli che ha chiuso con un buon decimo posto.