Frascati Scherma, due giovani “rinforzi” dal Club Scherma Roma

Frascati (Rm) – Negli ultimi anni si sono contese il titolo di società campione d’Italia, con il Frascati Scherma che ha bruciato il Club Scherma Roma nelle ultime tre stagioni. Ora alla palestra “Simoncelli” approdano due giovani talenti del club capitolino, vale a dire le fiorettiste Guia Di Russo e Ludovica Mancini. A parlare dell’arrivo di queste due interessanti schermitrici è Fabio Galli, responsabile del settore fioretto del Frascati Scherma. «Si tratta di due ragazze con qualità importanti. La Di Russo (nella foto Trifiletti/Bizzi, ndr) è reduce dalla vittoria nel campionato italiano Gpg, categoria Allieve, e per questo è entrata nel giro delle azzurrine. Per lei sarà il primo anno nei Cadetti e le prospettive di crescita sono sicuramente interessanti. Un discorso simile lo si può fare per la Mancini, che è di un anno più grande (è una classe 2003, ndr) e che dunque farà il suo secondo anno tra i Cadetti: una ragazza con qualità che può indubbiamente migliorare con l’applicazione e la costanza nell’allenamento». Per Galli «la Di Russo e la Mancini arricchiscono un settore giovanile che nel corso del tempo ha raggiunto livelli importanti, siamo convinti che possano dare il loro contributo». La Di Russo sarà allenata dallo stesso Galli, mentre la Mancini sarà seguita da Luca Simoncelli. Sul passaggio dal Club Scherma Roma al Frascati Scherma, il responsabile del settore fioretto del club tuscolano non si sofferma troppo. «Sono scelte degli atleti che vengono dettate da una serie di motivazioni. E’ evidente come il nostro club sia cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni e la presenza di tantissimi atleti Assoluti di fama nazionale e internazionale presso la palestra “Simoncelli” rappresenta una vetrina molto invitante per i giovani atleti del nostro territorio e non solo, basti pensare al recente approdo a Frascati di due talentuose (ma già più grandi) fiorettiste provenienti da Jesi come Serena Rossini ed Elena Tangherlini» conclude Galli.