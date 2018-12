Frascati Scherma: Bianchi di bronzo ai mondiali militari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ stata una gara fortemente “colorata” di Frascati Scherma quella dei mondiali militari di fioretto che sono andati in scena a Nancy (in Francia). Il più bravo di tutti è stato Guillaume Bianchi, atleta che difende i colori delle Fiamme Gialle: il fiorettista è salito sul terzo gradino del podio dopo la sconfitta subìta in semifinale contro il campione olimpico di Pechino 2008, il tedesco Benjamin Kleibrink, col punteggio di 15-10. In precedenza Bianchi aveva dapprima sconfitto il russo Dmitry Zherebchenko per 15-14 e poi ai quarti il compagno di società brasiliano Guilherme Toldo col punteggio di 15-10. Oltre a Toldo (che ha terminato al sesto posto finale), si è fermata ai quarti anche la corsa dell’altro atleta tuscolano Damiano Rosatelli che è stato battuto dal russo Timur Safin col punteggio di 15-6 e che ha concluso all’ottavo posto. A proposito di appuntamenti internazionali, a Dormagen (in Germania) si è tenuta la prova di Coppa del Mondo Under 20 di sciabola a cui ha partecipato Vally Giovannelli che non è riuscita ad andare oltre il 67esimo posto. Rientrando in Italia, infine, a Treviso si è disputata la prova nazionale Under 14 di fioretto dove ci sono stati positivi risultati da parte dei giovanissimi atleti tuscolani. Sotto gli occhi del responsabile d’arma Fabio Galli il Frascati Scherma ha registrato l’ottimo secondo posto nella prova della categoria Maschietti di Manfredi Di Russo, già protagonista nella gara interregionale: la particolarità della sua prova sta nel fatto che a sconfiggerlo in finale è stato un ragazzino giapponese che ha partecipato in maniera “estemporanea” all’evento. Tra gli altri risultati da sottolineare, c’è stato il positivo quinto posto di Nicole Capodicasa tra le Allieve, poi nella medesima categoria nono posto per Alice De Belardini e 13esimo per Flavia Landi tra le Giovanissime.