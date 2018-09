Roma, Baldini verso l'addio: il motivo nell'autobiografia di Totti

Altro scossone in casa Roma. Franco Baldini, infatti, starebbe per dire addio di nuovo al club di Trigoria. L'ex direttore generale, presente nel comitato esecutivo del club e a tutti gli effetti braccio destro del presidente James Pallotta, è pronto a lasciare la società dopo quanto scritto da Francesco Totti nel suo libro, 'Il Capitano', che verrà presentato domani sera al Colosseo.

L'ex capitano, infatti, nella sua autobiografia avrebbe rivelato come sia stato proprio Baldini a farlo smettere di giocare, comunicandogli che lui e la Roma avevano deciso che era arrivato il momento del suo addio al calcio giocato. Il dirigente sarebbe stato, insieme a Luciano Spalletti, l'artefice dell'addio al calcio di Totti.

Baldini avrebbe comunicato a Pallotta la sua volontà di lasciare il comitato esecutivo ma da Trigoria non arrivano conferme. Il clima è teso. Totti per adesso non ha detto la sua, mentre a 'Il Romanista' Baldin ha commentato: "È parola di Capitano, non vedo come possa discuterla con la minima speranza di seminare almeno un dubbio". Il tutto poco prima di Frosinone e Lazio, due gare cruciali per il futuro di Eusebio Di Francesco.