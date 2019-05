Totti nella Hall of Fame del calcio italiano. Pronto ruolo da Direttore Tecnico della Roma

Francesco Totti è entrato nella Hall of Fame del calcio italiano, l'ennesimo riconoscimento per la bandiera del calcio italiano.

Dal Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, l'ex capitano giallorosso ha parlato anche suo futuro: "Io direttore tecnico? Valuteremo più avanti, ancora non ne so niente. Da dirigente sto capendo alcuni meccanismi che non pensavo ci fossero".

La Roma, infatti, pensa ad un altro ruolo per lui. Totti verrà "promosso" direttore tecnico. Uno scatto di carriera che lo metterà a stretto contatto con tutte le scelte di campo. Dopo la gavetta in seconda linea, l'ex capitano giallorosso è pronto a tornare protagonista con un ruolo più centrale nel club.